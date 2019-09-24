媒體巨頭自己來 Netflix面臨挑戰

2019-09-24 14:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



2019年底開始，影視內容業者將以直銷（direct to consumer）為訴求，大舉進入OTT市場，並衝擊既有龍頭業者Netflix。

DIGITIMES Research認為，Netflix仍因原創內容而維持優勢，但內容業者視OTT為擺脫通路分成的工具，將嘗試各種OTT服務，DIGITIMES Research分析師羅惠隆表示，訂閱制隨選收視（Video on Demand；VoD）OTT服務市場未來競爭將更加激烈，以TV收視為主的終端設備業者，未來將有更多選擇擴充smart TV平台。

根據分析，2019年11月起，包括迪士尼（Disney）、Comcast、AT&T與蘋果（Apple）等業者都將推出訂閱制的視訊隨選OTT服務，各家均強調原創內容的獨特性。

迪士尼、Comcast及AT&T等媒體巨擘擁有累積數十年的影視資料庫，將以獨佔方式上架自家最受歡迎的影劇來吸引收視戶。蘋果則以低價再搭配家庭方案吸引訂閱，新賣出設備可免費收視1年。

由於OTT服務擁獨佔內容自重，收視戶為避免費用過高，將改變過去長期訂閱的消費習慣，以計畫性的訂閱方式反制，因此，持續投入專屬原創內容的平台，才能獲得收視戶長期收視。預期Netflix憑藉多產與質優的原創內容，仍將吸引收視戶青睞，但由媒體巨擘投入的OTT服務仍憑藉集團資源繼續深根市場，Netflix目前獨大地位恐不復見。

對於TV製造商來說，OTT平台導入各種新畫質技術的速度已超越付費電視，加上具跨國性服務特性，有利於刺激消費者購買畫質更佳且螢幕尺寸更大的昂貴電視。

過往Netflix因於全球市場獨大，對合作的TV業者要求條件較為嚴苛，隨著競爭加劇，OTT業者競爭將蔓延到相容終端裝置上，TV業者與OTT平台之間的關係傾向對等，且將有更多內容來擴充smart TV平台。