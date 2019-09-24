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顧能預期區塊鏈再度崛起 未來五年翻轉商業模式

2019-09-24 11:32經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

曾紅極一時的挖礦熱潮，讓台積電（2330）賺飽加密貨幣財之區塊鏈技術，未來將再度崛起，根據國際研究暨顧問機顧能（Gartner）報告顯示，未來5到10年內區塊鏈將徹底改變大部份產業的商業模式，其中最為吸引金融、投資服務業、電競產業投入，若結合物聯網和AI，區塊鏈有機會徹底翻轉零售業的商業模式。

顧能研究副總裁David Furlonger表示，根據顧能2019年資訊長最關心議題調查，即使還不確定區塊鏈會對公司業務帶來何種影響，仍有60%的資訊長預期會在未來3年內採用一定程度的區塊鏈技術。金融與投資服務業持續吸引區塊鏈創新者的投入，以改善數十年歷史的老舊營運方式及流程。

隨著電競產業的快速成長，區塊鏈原住民也陸續推出各種解決方案，讓電競用戶不但可以自行打造代幣來負擔設計比賽的花費，同時還能交易虛擬寶物。

透過代幣，玩家能更容易在不同遊戲平台間移轉裝備，提高遊戲掌握度。

在零售業，區塊鏈可被應用於追溯追蹤服務、防偽、庫存管理和審計等領域，以提升產品品質或食品安全。這些應用案例雖有所助益，但區塊鏈能為零售業帶來的真正價值在於支援新創意的實現，例如可以利用區塊鏈改造或加強顧客忠誠計畫。

若是結合物聯網（IoT）和人工智慧（AI），區塊鏈就有機會徹底翻轉零售業的商業模式，包括改變資料和財務的流通方式，以及達到市場去中心化。

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