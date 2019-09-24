親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
冠德捷運公園宅

菜漲抓菜蟲，屋漲不抓囤屋者？囤房稅該怎做

媒體巨擘挾獨佔內容進軍OTT市場 Netflix獨大地位難再

2019-09-24 10:12經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

2019年底開始，影視內容業者將以直銷（direct to consumer）為訴求，大舉進入OTT市場，並衝擊既有龍頭業者Netflix；DIGITIMES Research認為，Netflix仍因原創內容而維持優勢，但內容業者視OTT為擺脫通路分成的工具，仍將嘗試各種OTT服務；DIGITIMES Research分析師羅惠隆表示，訂閱制隨選收視（Video on Demand；VoD）OTT服務市場未來競爭將更加激烈，以TV收視為主的終端設備業者，未來將有更多選擇擴充smart TV平台。

自2019年11月起，包括迪士尼（Disney）、Comcast、AT&T與蘋果（Apple）等業者都將推出訂閱制的視訊隨選OTT服務，各家均強調原創內容的獨特性，其中，迪士尼、Comcast及AT&T等媒體巨擘還擁有累積數十年的影視資料庫，將以獨佔方式上架自家最受歡迎的影劇來吸引收視戶。至於蘋果則以低價再搭配家庭方案吸引訂閱，並允諾新賣出設備可免費收視一年。

由於OTT服務擁獨佔內容自重，收視戶為避免費用過高，將改變過去長期訂閱的消費習慣，以計畫性的訂閱方式反制，因此，持續投入專屬原創內容的平台，才能獲得收視戶長期收視。

預期Netflix憑藉多產與質優的原創內容，仍將吸引收視戶青睞，但由媒體巨擘投入的OTT服務仍憑藉集團資源繼續深根市場，Netflix目前獨大地位恐不復見。

對於TV製造商來說，OTT平台導入各種新畫質技術的速度已超越付費電視，加上具跨國性服務特性，有利於刺激消費者購買畫質更佳且螢幕尺寸更大的昂貴電視。

過往Netflix因於全球市場獨大，對合作的TV業者要求條件較為嚴苛，隨著競爭加劇，OTT業者競爭將蔓延到相容終端裝置上，TV業者與OTT平台之間的關係傾向對等，且將有更多內容來擴充smart TV平台。

影音串流平台巨擘網飛（Netflix）第2季在美國市場流失13萬名訂戶，為201...
影音串流平台巨擘網飛（Netflix）第2季在美國市場流失13萬名訂戶，為2011年以來首見。 圖／美聯社
分享

OTTNetflix

相關新聞

全球遊戲玩家支持者 微星科技從轉型獲得品牌生命力

2019-09-24 10:04

台積電產能爆滿 昇陽半再獲再生晶圓追加訂單

2019-09-24 11:32

5G企業專網 立委有異見

2019-09-24 00:49

5G專網專頻 電信業：不當冤大頭

2019-09-24 00:49

台積7奈米產能塞爆 牽動超微新品

2019-09-24 00:11

半導體市況 估明年回溫

2019-09-24 00:10

華碩、宏碁 緊盯超微出貨進度

2019-09-24 00:10

新iPhone供應鏈 「雙王」是大贏家

2019-09-24 00:08

iPhone新機電池容量大 新普沾光

2019-09-24 00:07

宏達電 秀AI開發平台

2019-09-23 23:42

中華電、凱擘 拚數位匯流

2019-09-23 23:38

緯創智慧醫療 跨大步

2019-09-23 23:38

遠傳揪伴 搶進5G救災

2019-09-23 23:38

慶任天堂130歲 郭台銘：值得台灣學習的對象

2019-09-23 22:09

台灣精品盃電競賽首赴泰 增電競產品能見度

2019-09-23 18:41

高塔半導體接手格芯 擴充RF SOI產能迎接5G

2019-09-23 14:48

中光電機器人 拚損益兩平

2019-09-23 14:37

5G頻譜競標12月10日開跑 招標書已售出7份

2019-09-23 13:12

OTT分眾化發展 遠傳布局5G娛樂產業

2019-09-23 12:55

Mini LED在高階市場具優勢 研調看好滲透率將持續提升

2019-09-23 12:19

雷軍先爆雷：5G成本貴 小米9 Pro會比小米9貴不少

2019-09-23 12:05

微星電競需求回籠 法人估第3季營收創高

2019-09-23 11:51

經濟解析／聯發科逆轉勝的兩大關鍵

2019-09-23 11:47

盛群第3季業績恐降 小家電需求趨緩

2019-09-23 11:29

谷歌啟動史上最大綠電採購計畫 信邦大啖綠電財

2019-09-23 10:56

安力布局中國內需市場 2020年起貢獻營收

2019-09-23 09:50

昇陽半導體全年業績可望創新高 估增3成

2019-09-23 09:49

富致科技每股30元掛牌上櫃 早盤大漲33%

2019-09-23 09:45
看更多

熱門文章

800萬車主有福了！老機車汰舊換新 明年最高補助5,000元

2019-09-23 19:03

80億保險金找到主人了 金管會：失聯保戶目前剩29億元

2019-09-23 13:58

385億 文華東方傳賣港商

2019-09-23 23:34

出售遠東銀行有問題 永豐要告前總經理及財顧

2019-09-23 15:09

永豐金前副總張晋源首發聲：司法迫害是對我最殘忍的報復

2019-09-23 20:24

律師：這三大點讓永豐金決定提告前總經理張晉源

2019-09-23 19:09

神秘金童盧啟賢 愛超跑與珍古德

2019-09-24 01:00

文華東方買家盧啟賢 神祕富豪

2019-09-23 23:16

台積7奈米產能塞爆 牽動超微新品

2019-09-24 00:11

新iPhone供應鏈 「雙王」是大贏家

2019-09-24 00:08

又有保險公司被罰 金管會列11項缺失罰安聯人壽400萬元

2019-09-23 19:20

經濟解析／聯發科逆轉勝的兩大關鍵

2019-09-23 11:47

永豐金告吹哨者背信 金管會：兩件事

2019-09-23 19:51

永豐金告大摩 求償21億

2019-09-23 23:32

林命群與港商簽投資清單 文華東方傳385億易主

2019-09-24 00:56

中泰賓館第三代「小林哥」九年打造大珍珠

2019-09-24 00:58

高塔半導體接手格芯 擴充RF SOI產能迎接5G

2019-09-23 14:48

中信辜仲諒首談兒子接班：會給他一年時間開放心態衡量

2019-09-24 10:10

永豐銀向摩根士丹利求償21.5億元 並提告張晋源背信罪

2019-09-23 20:29

慶任天堂130歲 郭台銘：值得台灣學習的對象

2019-09-23 22:09

永豐銀控背信罪 張晉源首發聲明回應：指控完全不實

2019-09-23 20:23

尹衍樑兒子代理南山人壽董事長 金管會下月面試

2019-09-23 12:07

保險員承攬、僱傭問題 有解

2019-09-24 00:14

新台幣貶回31字頭 貶7.7分收31.057元

2019-09-23 16:19

10職業工會欠繳勞保費 勞工有單據仍能領給付

2019-09-23 18:12

永豐查三年 比對1,400封郵件

2019-09-24 00:16

雷軍先爆雷：5G成本貴 小米9 Pro會比小米9貴不少

2019-09-23 12:05

群雄並起 連鎖藥局進入戰國時代

2019-09-24 00:50

iPhone新機電池容量大 新普沾光

2019-09-24 00:07

資金匯回再報捷 已逾25億

2019-09-24 00:34

華碩、宏碁 緊盯超微出貨進度

2019-09-24 00:10

5G專網專頻 電信業：不當冤大頭

2019-09-24 00:49

中華電、凱擘 拚數位匯流

2019-09-23 23:38

80億元保險金 找到主人了

2019-09-24 00:31

半導體市況 估明年回溫

2019-09-24 00:10

機車業者不降價 財長：貨物稅減徵加碼還是會做

2019-09-23 12:03

境外資金專法已14案申請 金額突破25億

2019-09-23 18:37

中鋼靠廢氣創增產值 也整合區域能源

2019-09-23 18:41

重大逃稅案件 財政部：個人超過1千萬、公司超過5千萬

2019-09-23 12:41

官員：張晉源沒有吹這個哨

2019-09-24 00:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top