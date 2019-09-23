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建漢越南廠本月已開始出貨 不排除續擴產能

2019-09-23 17:23經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

鴻海集團旗下網通廠建漢（3062）今（23）日召開法說會，建漢總經理吳忠和表示，越南廠主要因應美中貿易戰，產品輸往美國市場，本月已開始出貨。據悉，越南廠目前稼動率已達九成，由於該廠區目前仍有空間，公司也不排除再擴產能。

建漢因應美中貿易戰，先前在越南北寧省設立廠房，該廠靠海防港很近，廠區大小達1.1萬平方米，上個月已完成客戶稽核、產品認證，9月已開始出貨。

建漢重慶廠目前佔營收達七成、越南廠三成。吳忠和表示，越南廠主要是出售輸美國產品，而在中國大陸的重慶廠則以非美客戶為主，考量貿易戰不會在短時間內解決，在越南設廠將讓公司佈局更有彈性。

吳忠和指出，越南廠是在短時間內建成的，還是有較大的挑戰，主要是因為語言跟文化不一樣。其次，國際大環境變化劇烈，也考驗經營團隊應變能力。

據悉，建漢越南廠目前稼動率已達九成，由於該廠區目前仍有空間，建漢也不排除再加產線，但主要考量仍是客戶是否有轉移需求。

展望今年下半年及 2020年，建漢指出，公司產品已開始走出差異化，秉持「深、廣、高、速」的信念，未來布局的產品除了5G、WiFi 6、智慧化家庭之外，主要佈局窄頻低功耗物聯網（NB-IoT）及 衛星通訊市場。

在窄頻低功耗物聯網方面，建漢認為該領域初期難度高，但公司已克服並開始小量出貨，未來將帶給建漢更高的成長動能;在衛星通訊市場，建漢除布局行動通訊 4G/5G 之外，在衛星通訊市場已深耕相當時間，此衛星寬頻的應用廣泛且需求不斷成長，因具有全區覆蓋無死角之特性。除了船泊、飛機、車輛以外, 未來可當行動寬頻的骨幹。

建漢上半年營收表現雖然受到客戶需求減少、新舊機種交替及中美貿易戰等因素影響而呈現下滑，然而在漲價缺料情形已回穩及產品機種組合優化下，第2季毛利率較去年同期上升2.8%來到8.5%,而上半年毛利率較去年同期上升1.7%來到 7.8%。

越南貿易戰物聯網

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