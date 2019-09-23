SEMI：8月北美半導體設備出貨20億美元

2019-09-23 16:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



SEMI（國際半導體產業協會）公布最新Billing Report（出貨報告），今年8月北美半導體設備製造商出貨金額為20億美元，較7月最終數據的20.3億美元相比下降1.4%，較去年同期22.3億美元下降10.5％。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，8月份北美設備製造商的銷售額較上個月相比下降一個百分比，縱然產業面臨種種不利因素，但在過去四個月中，每月仍維持出貨金額超過20億美元的水準。

SEMI所公佈之Billing Report乃根據北美半導體設備製造商過去三個月的平均全球出貨金額之數值。