緯創醫學、馬雅資訊攜手勤業診所 共創智能血透診所

2019-09-23 15:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



緯創今（23）日宣布，旗下緯創醫學及轉投資之馬雅資訊，攜手勤業診所，首度將醫學中心層級技術以及衛福部食品藥物管理署二級醫療器材認證的智能血透解決方案，深入應用至診所體系，擴大透析病患的照護，大幅提升智慧醫療服務的可及性及便利性。

緯創醫學近年積極投入血液透析和慢性腎臟病領域，應用醫療大數據分析預測及智慧物聯網技術，打造智能血透解決方案。此次緯創醫學與馬雅資訊攜手勤業診所，將智慧醫療服務導入至透析診所。

緯創資通技術長暨緯創醫學總經理黃俊東表示：「緯創運用關鍵技術及研發能力，除了與台灣頂尖的一流醫學中心合作，首次結合勤業診所將智能血透解決方案應用於診所體系，將使更多病患獲得有效的照護與健康管理，我們欣然期待這樣的成果不僅直接嘉惠病患，對提升台灣血透醫療品質、醫學技術及整體醫療環境的優化，提供更好的發展並帶動更多元的臨床應用。」

勤業診所醫療團隊為長庚體系訓練與培養，預計五年內將開設近50家洗腎診所。勤業診所院長簡竹君醫師表示：「診所導入緯創醫學智能血液透析系統，有助提升醫師與護理師有效溝通，提高洗腎排床效率，及整合病歷等醫療資訊系統。這樣的智慧醫療不僅降低醫護人員工作負擔，未來在大數據分析應用下，系統的預警功能可更精準地提升病患安全。」

馬雅資訊董事長黃崇益表示：「馬雅為台灣第一家在醫療儀器連線設備拿到TFDA 2級認證的醫療資訊公司，協助解決了全台醫院95%儀器設備的連線整合，其中智能化血透系統，已在馬偕體系、彰基體系、敏盛體系等醫療院所上線使用。透過龐大醫療儀器資料庫與血透系統的整合，與緯創醫學合作發展出低血壓的預測模型應用。此次透過與勤業診所的合作，期待可以更深耕基層，照護更多的洗腎病患。」

衛福部健保署於日前公布，慢性腎臟病在去年（2018年）花掉健保513.8億元，占健保總額近7%，蟬聯十大國病首位。國內洗腎人數更衝破9萬人大關，一年約燒掉醫療費用440億元，再創歷年新高，其中有近六成患者因糖尿病、高血壓、高血脂等三高控制不佳，而邁入洗腎人生。如此居高不下，年年屢創新高的就醫人數與醫療費用，為台灣醫療產業帶來相當沉重的壓力。