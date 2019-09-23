工研院無人機 奪杜拜基金第一輪奬金贊助

2019-09-23 15:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



工研院無人機團隊在中東無人機競賽中再傳佳績！本院高負載高續航無人機繼今年１月榮獲美國CES 2019創新獎，近期更入圍杜拜國際無人機競賽（Drone X Challenge 2020），是亞洲唯一入圍的研發機構，並與國際間知名的無人機公司，如成立20年的英國Vulcan UAV公司、多次獲獎的美國DV8 tech公司、德國KopterKraft公司等共同入圍並駕齊驅，榮獲首輪競賽獎金6萬美元贊助。

此競賽是由總部位於阿布扎比的全球知名新創公司孵化器Krypto實驗室（Kryto Labs）所主辦，賽程長達三輪，兩年中將徵求各國好手競逐總獎金價值150萬美元的殊榮。目前在競賽官網入圍名單上，點擊工研院圖示，更可見台灣國旗飄揚海外，為台灣爭光！

根據DRONEII.Com研究報告顯示，全球無人機市場從2018年140億美元躍升到2024年的430億美元，年複合成長率(CAGR)約20.5%；2021年時，商用無人機可望銷售突破一百萬台，無人機市場潛力強勁，常見的應用包括再生能源與風力檢測、巡檢、運輸和貨物倉儲等領域，相關無人機服務和軟體應用成長快速。

工研院機械與機電系統研究所所長胡竹生表示，工研院高負載高續航無人機入圍杜拜國際無人機競賽，是非常有意義的事！這場長達兩年的競賽是全球矚目的無人機盛事，此競賽在多旋翼類別設定了50公斤負載能力門檻；在純電動力類續航力要求45分鐘以上，純油或油電動力類續航力要求180分鐘以上，更期待參賽的無人機能具有自動避障與系統容錯等多項先進技術。

本院無人機從激烈競爭中獲選，其中競爭對手不乏各國知名的無人機公司或新創公司，像已成立20年的英國Vulcan UAV公司、多次獲獎的美國DV8 tech公司、德國KopterKraft公司等，而本院無人機因創新的機身設計與高效的槳葉及馬達設計，可因應不同負載需求調整軸數與軸距、高負載高續航的特性，以及卓越的精度與安全性，在純電系統與油電混合動力系統二項作品都獲得評審青睞，勇奪6萬美元獎金贊助，主辦單位更一再與工研院團隊確認，希望工研院一定要參加第二階段評選，未來若進入決選，更有機會參加中東國際無人機展覽。

看好商用無人機市場，工研院致力於提升無人機的載重能力及續航力，領先業界研發前瞻技術，本院的高負載高續航無人機可應用於物流運輸、農藥噴灑，以及消防救災，今日試飛的8軸8槳多旋翼純電無人機負載力達25公斤、續航時間達20分鐘，可協助空中載運柚子等農產品，提升農作物運輸效率與品質。