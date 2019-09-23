高塔半導體接手格芯 擴充RF SOI產能迎接5G

2019-09-23 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



歷經一年多的停擺之後，占地1000多畝的格芯（成都）12吋晶圓製造基地專案終於看到了復工的希望，將由以色列晶圓代工企業高塔半導體（TowerJazz）收購，擴充RF SOI（射頻絕緣層上覆矽）產能，準備迎接5G市場。

大陸積體電路及手機行業網站集微網報導，多名知情人士表示，以色列晶圓代工企業高塔半導體即將收購成都格芯工廠，格羅方德（Global Foundry）退出與成都政府的合作；一名高塔半導體的客戶透露，高塔半導體將在成都擴產12吋RF SOI工藝，他們之前的RF SOI產能一直很緊張。

高塔半導體是由以色列Tower Semiconductor與美國Jazz Technologies兩家公司於2008年合併而成，是全球領先的特色工藝晶圓代工廠。

高塔半導體曾在2017年8月宣布，透過技術授權的方式與南京市政府達成合作，建設8吋生產線，規劃月產能4萬片晶圓，其中約50%的產能用於承接高塔半導體的訂單，但之後並未公布這一專案的進展。

高塔半導體在以色列、美國、日本共擁有7座晶圓廠，主要的產品是手機裡的RF產品，月產能大概4萬片晶圓。還有一些高壓、鍺矽等不錯的產品，跟松下、英飛凌、博通等大公司合作緊密。

多位業內人士表示，高塔半導體在美國的產線一直爆滿，前幾年收購了松下工廠後略有緩解，但依然產能不足。

高塔半導體曾預測，未來幾年，受益於5G爆發，公司RF產品的需求量將增長150%到200%，公司收入也將從2018年的13億美元增長至34億美元以上。也正是因此，高塔半導體需要迅速擴充產能，擁有最大5G市場的大陸，成為則高塔半導體最理想的投資區域。

不過，目前大陸並非高塔半導體的主要市場，高塔半導體的收入86%來自美國、日本，目前高塔半導體最大境內客戶為卓勝微，卓勝微財報顯示，2016、2017、2018年，卓勝微向高塔半導體採購晶圓的費用分別為人民幣6025萬、1.01億、1.04億元，隨著5G的到來，高塔半導體來自大陸的收入會迅速增長。

先前成都市政府出資12億美元完成了廠房及附屬工程的建設，但格芯並未按照最初約定在廠房內引入設備，整個廠房中只從一套從日本購買AMHS系統，總價人民幣12億且大部分由成都政府補貼。