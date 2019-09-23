背著國旗在創新！工研院無人機入圍杜拜國際競賽

2019-09-23 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



工研院無人機團隊在中東無人機競賽中再傳佳績！近期入圍杜拜國際無人機競賽（Drone X Challenge 2020），是亞洲唯一入圍的研發機構，以高負載、高續航無人機，在激烈競爭中獲選，榮獲首輪競賽獎金6萬美元贊助，這也是繼今年１月榮獲美國CES 2019創新獎，近期再度登上國際舞台。

今天下午工研院試飛的8軸8槳多旋翼純電無人機負載力達25公斤、續航時間達20分鐘，現場運送一箱約20斤的柚子，工研院機械與機電系統研究所組長彭文陽表示，高負載高續航無人機與一般空拍機不同，可應用於農業、消防救災或巡檢，目前和苗栗縣合作進行銅鑼杭菊農藥噴灑、新北茶園農藥噴灑，也曾協助屏東枋寮農會運送芒果，改善農村勞動力缺乏。

所長胡竹生說，這場長達2年的競賽是全球矚目的無人機盛事，此競賽在多旋翼類別設定50公斤負載能力門檻；在純電動力類續航力要求45分鐘以上，純油或油電動力類續航力要求180分鐘以上，更期待參賽的無人機能具有自動避障與系統容錯等多項先進技術。

彭文陽說，這次比賽以控制可靠度、高續航力為主軸，工研院無人機除可方便收納，還可依照任務調整軸距，將機臂做動態伸縮，並有系統容錯，若單軸失效將可安全降落等。