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科技部領先全球端AI科研8大準則 打造善的工具

2019-09-23 12:55中央社 台北23日電

科技部今天發布「人工智慧科研發展指引」，從3個核心價值而延伸出8大準則，這也是全球第一個針對科研團隊所做的AI指引；科技部長陳良基表示，希望藉此讓人工智慧成為善的工具，發揮更多善的力量。

科技部今天與人工智慧技術暨全幅健康照護聯合研究中心、人工智慧製造系統研究中心、人工智慧普適研究中心、人工智慧生技醫療創新研究中心共同發布「人工智慧科研發展指引」。

陳良基表示，今年初開始，科技部邀集各領域學者專家召開數場會議討論後，決定以「以人為本」、「永續發展」及「多元包容」為核心價值，從而衍伸出8大準則：共榮共利、公平性與非歧視性、自主權與控制權、安全性、個人隱私與數據治理、透明性與可追溯性、可解釋性、問責與溝通。

陳良基比喻，人類歷史上有石器時代、鐵器時代，如今隨著科技進步，已經邁入人工智慧（AI）時代；AI作為人類使用的工具之一，如同刀子、火種，利用上有善有惡，這次端出AI科研發展指引，就是為了讓善的力量被加大，惡的部分可以被控制。

8大準則方面，陳良基以「自主權及控制權」為例，他解釋，AI跟軟體有很大不同，程式設計師寫好程式後，軟體就定下來，不會突變，但AI工程師把軟體寫好後，會一直演化，最後AI演化什麼模樣，不是工程師能了解。

也因此，陳良基強調，在科研發展時，必須注意到「自主權及控制權」的準則，要保證AI演化不會變成人類無法操控；當研發初期有注意到，後續就比較不會造成問題。

另個準則「公平性與非歧視性」，陳良基解釋，AI程式寫好之後，演化就是來自於科研人員給他的資料，如果科研人員給的資料含有歧視內容，AI就會歧視，如果給AI的資料是往某個方向偏差，AI就會跟著偏差，因此，科研人員必須意識到，在AI系統、軟體、演算法等技術及進行決策時，應落實以人為本，避免產生偏差與歧視等風險。

陳良基補充，AI現在還在演化過程中，現在法令並不清楚科技會把界線推到哪去，這也是為何全球各國多選擇先訂定指引，而非法律的原因；值得一提的是，先進國家及組織紛紛研擬相關基本準則，但都較廣泛，台灣則領先全球，率先聚焦科研團隊，提出AI科研發展指引。

人工智慧陳良基軟體

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