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Mini LED在高階市場具優勢 研調看好滲透率將持續提升

2019-09-23 12:19經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

今年以來Mini LED 終端應用產品也逐漸增加，下游廠商也明顯增加產品導入應用，使得今年LED各廠布局Mini LED業者，營運開始小幅受惠，根據TrendForce旗下LED研究（LEDinside）也預估，2024年Mini LED背光在IT、電視及平板應用的滲透率，分別有機會成長至20%、15%及10%。

國內LED廠先前就指出，OLED在手機顯示器市場目前仍具有成本及價格優勢，因此，未來台灣的Mini LED均不欲將主要市場鎖定在手機等小尺寸顯示器市場，不過，就產品特點及優勢來看，Mini LED具有相對OLED更耐高溫、顯示效果、亮度更好的優勢，因此，未來在汽車用顯示及戶外的大型顯示器，都是OLED產品特性無法供貨的領域，將是未來Mini LED拉升市場應用的重要方向。

TrendForce指出，Mini LED背光顯示器具有多區背光調控功能，對比效果可與OLED（有機發光二極體）匹敵；在電視及顯示器等產品應用上，Mini LED背光顯示器的成本相較OLED更具競爭力，因為Mini LED背光顯示器顯示效果幾乎等同於OLED，但功耗遠低於OLED，可藉此提高產品的性價比。

根據TrendForce旗下LED研究（LEDinside）最新市場報告，憑藉功耗與色彩優勢，Mini LED（次毫米發光二極體）在高階顯示器市場滲透率持續提升，並可延長液晶顯示器的生命週期。

雖然Mini LED背光的技術創新帶來更佳的顯示效果，但TrendForce認為，新架構也墊高成本，兩者之間如何取得平衡，是當前顯示器上下游廠商需要共同解決的問題。

因此，綜合相關的產品特性之後，TrendForce預估，2024年Mini LED背光在IT、電視及平板應用的滲透率，分別有機會成長至20%、15%及10%。

LED顯示器OLED

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