雷軍先暴雷：5G成本貴 小米9 Pro會比小米9貴不少

2019-09-23 12:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



小米下半年將有新品問世，將在9月24日於北京舉辦「5G新品發佈會」，將發表小米9 Pro 5G與小米MIX 4 兩款5G手機產品，據中國大陸媒體報導，小米集團董事長雷軍表示，今年5G手機才剛開始，成本相比於4G手機要貴出上千元人民幣（約新台幣4,500元），所以小米9 Pro 5G的定價會比小米9高不少，希望大家理解。意味著小米可能將推出小米史上最貴的手機產品。

小米產業投資部合伙人潘九堂表示，「今年5G手機要比4G手機增加上千塊成本，而且小米9 Pro又增加和升級了很多功能(小米9定價很良心了)，所以別對小米9 Pro價格有任何不切實際的想法，價格出來后也別罵小米變了，真心做不到。」

雷軍隨即轉發潘九堂的微博，確認了他的說法。雷軍表示，今年5G手機才剛開始，成本相比於4G手機要貴出上千元人民幣，所以小米9 Pro 5G的定價會比小米9高不少，希望大家理解。

市場認為，小米9價格為2,999元人民幣（約新台幣1.35萬元）起步，按照雷軍說法，小米9 Pro 5G售價恐突破4,000元人民幣（約新台幣1.8萬元）。後續能否賣得動，備受市場關注。

台灣小米概念股包含英業達（2356）、聯發科、友達、新鉅科等。

無畏蘋果iPhone 11系列新機昨日正式開賣，小米台灣「小米台北南西專賣店」也於上週五正式於新光三越台北南西三館開幕，接下來小米也將一口氣於台中、高雄開設新專賣店，目標以點、線、面串連潛力商圈，加深「體驗式購物情境」，擴大在台灣市場市占率。