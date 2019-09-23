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經濟解析／聯發科逆轉勝的兩大關鍵

2019-09-23 11:47經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

聯發科董事長蔡明介。 記者鐘惠玲／攝影
聯發科董事長蔡明介。 記者鐘惠玲／攝影
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聯發科（2454）今年來股價大漲近七成，市值激增2,495.82億元，股價創四年來新高，10家外資喊買，目標價更是上看500元，成為市場資金青睞的重要指標，聯發科逆轉勝的兩大關鍵中，一是5G系統單晶片（SoC）站上「5G 領先梯隊」，另外一個就是中國大陸廠商的「去美國化」策略，聯發科今年股價、市值綻放光芒，在搶占5G先機下，市場更看好未來將再往上成長，穩步重返榮耀。

聯發科推出5G系統單晶片（SoC）押寶中國大陸5G手機市場，這顆5G單晶片採用台積電7奈米製程生產，預計今年底到明年初量產及放量，搭載這顆晶片的5G手機預計在明年首季問世，聯發科在5G手機領域上的布局取得領先地位。

聯發科對明年5G市場看法正向樂觀，預估明年中國大陸5G手機市場將超過1億支，在領先的態勢下，將積極搶進市場，預計今年12月還會有更多5G晶片的相關細節將會出現，目前規劃推出的5G晶片支援Sub-6 GHz頻段，預計明年底將推出支援毫米波頻段的產品。

聯發科在5G上的進展更是跌破外資的眼鏡，美系外資坦言錯估聯發科5G SoC的進度，在最新報告中認錯，同時修正過度保守的看法，調高評等及目標價；外資看好聯發科在5G領域的發展，10家外資陸續發表的報告同步喊買，給予買進或優於大盤的評等。

統計10家外資對聯發科的目標價介於365~500元，其中有5家外資目標價超過400元，最高上看500元，另外，外資也調高明後年聯發科5G產品營收占比，毛利率表現及獲利預估；今年來聯發科股價一路走高，漲幅近7成，且創四年波段高，市值更是激增，市場都在問，到底聯發科是怎麼做到的。

台經院研究員暨產業顧問劉佩真表示，聯發科在5G的發展上大幅縮短與高通的差距，過去聯發科在4G時代落後高通達四年，這次在5G上則是大有進展，她說，聯發科記取在4G上的殷鑑，在5G的建置上從技術的建立到早期的布局等都提早了，在研發成果先效下，從原本預估約落後高通一年縮短，甚至在Sub-6 GHz領先，可望在年底先量產。

美中貿易戰火延燒下，中國廠商積極的去美國化，大環境有利於聯發科大搶陸廠商機，劉佩真指出，聯發科的5G晶片符合中國5G商轉的需求，這一次，聯發科也是先鎖定中國市場，搶占5G先機，先推出支援低頻段Sub-6 GHz搶客戶，未來則將再推出高頻段毫米波的產品，拓展中國大陸以外的市場。

劉佩真認為，大環境有利，及聯發科本身的策略，成為推升聯發科走出谷底的兩大關鍵，看好今年表現將很不錯，同時未來往上成長沒有問題；她說，去年台灣IC設計產值年增3.9%，預估今年年增超過4.65%，增幅將比去年擴大，聯發科是其中貢獻的主力。

劉佩真表示，今年台灣IC設計逆勢往上，聯發科及其他利基型的IC設計業者表現不錯，其中，受惠於去美國化的策略，下半年對台灣IC設計業者的貢獻相當多。

聯發科5G4G

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