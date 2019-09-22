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收購華創車電？鴻海：一無所悉

2019-09-22 13:21經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

近日市場謠言盛傳華創車電要找「富爸爸」並點名鴻海有望收購，對此，鴻海澄清指出，對此案一無所悉。相關回應等於否認市場頻傳的謠言。

熟知鴻海的人士指出，由於鴻海集團近年更專注高價值半導體領域，在全球車市市況還在打底之際、因此在車用布局不會考慮整車方向，而是關鍵車用電子零組件部分進而來創造更大的價值。

鴻海創辦人郭台銘。聯合報系資料照
鴻海創辦人郭台銘。聯合報系資料照
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鴻海半導體車市

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