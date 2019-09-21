華為伯明翰設培訓中心 每年為英國培訓千名5G工程師

2019-09-21 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據新華社報導，華為公司在英國伯明翰開設的5G培訓中心20日正式揭幕，預計每年可為英國培訓1,000名以上掌握最新5G技術的網絡工程師，以滿足英國在5G發展過程中的人才需求。

報導稱，目前英國多個電信商已經陸續開通5G網絡服務，但要確保服務延伸到更大範圍還需要架設更多5G基站設備，相關技術工程人員的需求也會變得越來越大。

華為英國非執行董事安德魯．卡恩接受新華社採訪時說，「對於全球，尤其是英國來說，業界有必要在技能發展、技能提升上加大投入，如果你不這麼做就會落後。」

卡恩還說，在5G人才培養上，除了當地政府採取措施來促進，企業也要參與其中，「現在華為就是這麼做的，因為華為認識到一些專業技能的需求很大，因此我們設立這個培訓中心幫助工程師提升5G方面的技術能力」。

美國近年来一直向盟國施壓，要求在5G建設過程排除華為，但英國並未對美國言聽計從。

華為創辦人任正非上個月中接受英國天空電視台專訪時表示，他認為英國不會拒絕華為5G，「只要嚴肅對待並認真測試，（英國）就不會說不。」今年5月，英國電信運營商EE已攜手華為，正式開啟英國首個商用5G信號。