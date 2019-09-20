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日月光高雄廠 推共享機車服務

2019-09-20 23:08聯合報 記者王昭月／高雄報導

日月光將以左楠區為布局起點，投放百輛綠能機車，提供楠梓加工區4萬多名從業人員與鄰...
日月光將以左楠區為布局起點，投放百輛綠能機車，提供楠梓加工區4萬多名從業人員與鄰近民眾共享交通服務。 記者王昭月／攝影
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全球封測大廠日月光連續4年舉辦「世界無車日」活動，並分階段推動綠能運具，累計至今年8月已減碳4.4噸 ，昨天再與Scooter威摩科技合作攜手，推動共享機車服務，投放百餘輛綠能電動機車，供高雄楠梓加工區4萬多名從業人員與左楠地區民眾使用。

台灣境內空氣汙染以汽機車的移動汙染源占最高比例，如何節能減碳，因應極端氣候的衝擊已成眾所關注的「顯學」。日月光高雄廠鑑此5年來著手建構綠能交通網絡，並連辦4屆「世界無車日」活動，今年以「推動共享機車」為號召，總經理羅瑞榮呼籲旗下員工，節能減碳，就從自身做起。

在高雄市政府交通局長鄭永祥、立委黃昭順及經濟部加工出口區管理處副處長趙建民等人見證下，日月光高雄廠昨偕台灣恩智浦半導體公司、華泰電子、SGS台灣檢驗科技公司、南美特科技公司、楠梓電子等企業共同簽署合作意向書，響應「共享機車」綠色運具理念。

日月光高雄廠昨偕台灣恩智浦半導體公司、華泰電子、SGS台灣檢驗科技公司、南美特科...
日月光高雄廠昨偕台灣恩智浦半導體公司、華泰電子、SGS台灣檢驗科技公司、南美特科技公司、楠梓電子等企業共同簽屬合作意向書，響應「共享機車」綠色運具理念。 記者王昭月／攝影
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日月光與WeMo Scooter威摩科技合作，將以高左楠區為布局起點，投放百輛綠能機車，提供楠梓加工區4萬多名從業人員與鄰近民眾共享交通服務，民眾只要透過手機App簡易操作，隨租隨還，收費是依騎乘時間計價。

日月光為鼓勵員工響應節能減碳，去年即引進其昜電動車科技開發的「UrDa悠達共享電動車系統」，在區內及鄰近廠區大樓密度高的地方增設站點，2019年初累計至8月已近4643人次搭乘，減碳達4.4噸。資深副總周光春以身作則，每天搭捷運上下班。

羅瑞榮表示，極端氣候已嚴重影響各國，很難想像歐洲夏天能飆到45度C，我們該交給下一代是什麼樣的地球，應是大家深思的課題，身為高雄最大廠商，節能減碳，日月光義不容辭。

減碳半導體綠色運具日月光捷運

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