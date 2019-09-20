我資通信產品接單何時轉正？先看iPhone 11是否大賣

2019-09-20 20:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



iPhone 11才剛上市，今年8月我資訊通信產品接單跌幅近一成。經濟部統計處長黃于玲今（20）日表示，智慧型手機下單偏保守，資訊通信產品接單要視九月各大手機品牌新品發表後銷售情況而定。

她表示，今年8月我接單減幅較預期擴大、資訊通信產品接單年減近一成、以及歐美日接單全面性呈負成長，主要有兩大原因。第一是筆電廠因應美中貿易戰而提前於第2季拉貨，以致8月需求減少。第二是智慧型手機下單相對保守。

她進一步分析，若是觀察6至8月筆電下單，整體需求並未減少，因此預期未來筆電需求不致會減少。

至於智慧型手機，她表示，9月各大手機品牌陸續發表新品，但因應全球經濟成長放緩，因此下單保守；通常會視實際銷售狀況再補單，是否因此智慧型手機銷售不佳，還要進一步觀察。

她表示，參照過去經驗，如果智慧型手機新品銷售佳，訂單可一路衝到11月，但還是要視最終端市場需求狀況而定。

今年8月我來自美國、歐洲、日本接單全面呈衰退，分別年減7.8%、7%及7.7%。黃于玲表示，主要都是資訊通信產品訂單減少，都與智慧型手機下單保守有關。

她指出，隨著5G基礎建設布建，晶圓代工、IC驅動等接單都有增加。若新興科技，以及年底消費電子產品旺季效應發酵，都能支撐我資訊通訊產品接單。