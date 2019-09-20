8月外銷訂單年減8.3% 經濟部點出是這兩大原因造成

2019-09-20 20:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



經濟部今（20）日發布今（2019）年8月外銷接單金額為400.5億美元，年減8.3%，為連續十個月呈衰退走勢。經濟部指出，主要是因為美中貿易戰影響，筆電提早拉貨，智慧手機下單保守所致。

今年8月外銷接單年減8.3%，七大接單貨品全面呈負成長。其中我接單主力資訊通信產品年減9.7%。主因是筆電客戶於第2季提前下單，智慧手機客戶下單保守，影響資訊通信產品組裝代工廠接單表現。

八月電子產品接單年減5.4%，主因記憶體及被動元件價格低於去年同期，惟網路通訊產品訂單增加，抵銷部分減幅。光學器材接單年減0.1%，主因是面板市場供過於求，價格續跌，惟背光模組接單成長，加以光學鏡頭受惠於智慧手機規格升級，需求增加，抵銷減幅。

至於傳統貨品，則受美中貿易紛爭及全球景氣放緩影響，市場需求疲弱，加上國際原物料價格低於去年同期，致接單均呈兩位數負成長。其中，基本金屬年減15.2%、機械年減26.2%、塑橡膠製品年減10.1%、化學品年減19.2%。

展望未來，黃于玲表示，全球貿易紛爭起伏不定，市場保守觀望，恐抑低外銷接單成長動能，惟隨著智慧手機、穿載裝置等新品陸續上市，歐美年終旺季備貨潮啟動，加上5G基礎建設、物聯網、人工智慧、高效能運算、車用電子等新興應用持續擴增，外銷訂單有望逐步回溫。但她也說，因去年下半年基期高，最快要到12月才有機會轉正，而全年接單要拚轉正，「挑戰很高」。