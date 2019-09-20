親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
冠德捷運公園宅

對災害本質缺乏理解，只能相信天罰應報觀

BBC： 陸連拔台友邦 與這4件事有關

8月外銷訂單年減8.3% 經濟部點出是這兩大原因造成

2019-09-20 20:26經濟日報 記者江睿智╱即時報導

經濟部今（20）日發布今（2019）年8月外銷接單金額為400.5億美元，年減8.3%，為連續十個月呈衰退走勢。經濟部指出，主要是因為美中貿易戰影響，筆電提早拉貨，智慧手機下單保守所致。

今年8月外銷接單年減8.3%，七大接單貨品全面呈負成長。其中我接單主力資訊通信產品年減9.7%。主因是筆電客戶於第2季提前下單，智慧手機客戶下單保守，影響資訊通信產品組裝代工廠接單表現。

八月電子產品接單年減5.4%，主因記憶體及被動元件價格低於去年同期，惟網路通訊產品訂單增加，抵銷部分減幅。光學器材接單年減0.1%，主因是面板市場供過於求，價格續跌，惟背光模組接單成長，加以光學鏡頭受惠於智慧手機規格升級，需求增加，抵銷減幅。

至於傳統貨品，則受美中貿易紛爭及全球景氣放緩影響，市場需求疲弱，加上國際原物料價格低於去年同期，致接單均呈兩位數負成長。其中，基本金屬年減15.2%、機械年減26.2%、塑橡膠製品年減10.1%、化學品年減19.2%。

展望未來，黃于玲表示，全球貿易紛爭起伏不定，市場保守觀望，恐抑低外銷接單成長動能，惟隨著智慧手機、穿載裝置等新品陸續上市，歐美年終旺季備貨潮啟動，加上5G基礎建設、物聯網、人工智慧、高效能運算、車用電子等新興應用持續擴增，外銷訂單有望逐步回溫。但她也說，因去年下半年基期高，最快要到12月才有機會轉正，而全年接單要拚轉正，「挑戰很高」。

智慧手機筆電

相關新聞

日月光關燈工廠明年增至15座 中低階製程2年後全面實施

2019-09-20 11:32

全球半導體產業走過一甲子 還會有下一個60年嗎？

2019-09-20 16:13

任正非稱 華為可以將5G技術賣給蘋果

2019-09-20 11:12

華為加速自主研發晶片 台積電成科技創新競爭大贏家

2019-09-20 11:02

華映破產 須承擔勞動債權

2019-09-20 02:07

投資案沒停擺 鴻海威州廠動起來

2019-09-20 01:27

聯發科開設幼稚園 提供員工托育

2019-09-20 01:27

鴻海瞄準美國製造 擴大出貨

2019-09-20 01:27

聯發科斥資50億 5G研發重鎮啟用

2019-09-20 01:27

聯發科拚成長 將伺機併購

2019-09-20 01:27

桃市智慧路燈案 遠傳大贏家

2019-09-19 23:45

電信一哥攜訊連 拚整合通訊

2019-09-19 23:45

協助華映員工轉職 勞局將辦說明會

2019-09-19 23:26

中華精測獲大訂單 5G測試領先全球

2019-09-19 21:09

訊連與中華電合作 將增添新成長力道

2019-09-19 20:48

蔡明介：應鼓勵學生讀數學物理 不是只當網紅就好

2019-09-19 20:14

華映2100員工何去何從？桃市主動辦勞工權益說明會

2019-09-19 20:05

華映轉單效應 彩晶：各面板廠都有受惠

2019-09-19 20:04

破產後員工怎辦？勞動部：華映要扛責 籌勞動債權財源

2019-09-19 18:50
看更多

熱門文章

金車是低調的台灣之光？ 在地人爆：很多司機賺到買房

2019-09-19 21:01

牛津博士 南山新董座尹崇堯比老爸尹衍樑還神祕

2019-09-20 03:03

央行打炒匯 動用外匯存底阻升

2019-09-20 03:03

大利多！ 國產南港廠都更過關

2019-09-20 01:56

長照扣除額 三族群不適用

2019-09-19 23:12

台灣虎航五周年慶 推會員封館單程55元起

2019-09-20 10:34

提早接班 尹衍樑之子尹崇堯掌南山

2019-09-20 03:03

銀行財管業務 金管會下令全面清查

2019-09-20 03:03

財部主導成立合作平台 公股金控業務將大串聯

2019-09-20 03:03

南山風暴追蹤》「大爆炸」轉型失控，投資銀行鋼鐵教父被停職：就算重來，我還是會做！

2019-09-20 16:01

純網銀行銷 棒球場變戰場

2019-09-20 03:14

高捷北機廠站前引進秀泰集團 綜合式商場今動土

2019-09-20 10:12

投資逾1,200億元 廣州第一條12吋生產線正式投產

2019-09-20 17:03

買氣強勁！ 和泰車上調全年銷量

2019-09-20 01:27

聯發科拚成長 將伺機併購

2019-09-20 01:27

純網銀混搭零售...金融新服務來了

2019-09-20 03:14

六台商回流 投資84億

2019-09-20 01:56

鴻海瞄準美國製造 擴大出貨

2019-09-20 01:27

新台幣匯率升破31元大關 升2.6分收30.98元

2019-09-20 16:16

投資案沒停擺 鴻海威州廠動起來

2019-09-20 01:27

中華精測獲大訂單 5G測試領先全球

2019-09-19 21:09

國泰金最新調查：逾七成民眾任職企業 明年不會調薪

2019-09-20 09:02

貿易戰衝擊台商赴陸意願 前8月投資金額腰斬

2019-09-20 11:19

日月光關燈工廠明年增至15座 中低階製程2年後全面實施

2019-09-20 11:32

利率連13凍 央行不會預防性降息

2019-09-20 00:09

華為衝晶片 台積電吞大補丸

2019-09-20 14:22

華為加速自主研發晶片 台積電成科技創新競爭大贏家

2019-09-20 11:02

境外資金匯回 一周增八案

2019-09-20 01:56

西華拓點 要打造百億級飯店

2019-09-20 02:07

不降！ 央行利率連13凍

2019-09-20 00:15

任正非稱 華為可以將5G技術賣給蘋果

2019-09-20 11:12

聯發科斥資50億 5G研發重鎮啟用

2019-09-20 01:27

華映破產 須承擔勞動債權

2019-09-20 02:07

名家觀點／保險服務數位化 大勢所趨

2019-09-20 03:14

聯發科開設幼稚園 提供員工托育

2019-09-20 01:27

投信債券基金 禁連發三檔

2019-09-20 03:03

搶救秋冬空汙！興達電廠10月起兩燃煤機組停止運轉半年

2019-09-20 15:21

全球半導體產業走過一甲子 還會有下一個60年嗎？

2019-09-20 16:13

桃市智慧路燈案 遠傳大贏家

2019-09-19 23:45

平均壽命延長 用20年準備退休

2019-09-20 14:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top