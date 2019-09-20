2019上半年 全球惡意網址威脅高達4.9億次

2019-09-20 20:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



隨著駭客偽裝技巧和網路詐騙手法推陳出新，資安威脅大幅提升。趨勢科技今（20）日表示，透過散播有害的惡意網址來進行網路釣魚的次數不斷成長，已成為網路犯罪者的主要攻擊手法，2019上半年全球所攔截的惡意網址威脅，已高達4.9億次以上。

趨勢指出，除了民眾熟知的電子郵件，駭客更是不斷嘗試透過多元管道如即時通訊、手機簡訊等擴大攻擊範圍，缺乏戒心的民眾更容易受駭上當。

網路詐騙持續升溫，從數量到形式都不斷變化，網站、手機簡訊、即時通訊、社群等都成為駭客散佈詐騙和惡意網址的管道。趨勢科技統計分析，自2019年6月至8月期間，以詐騙為目的的惡意網址，主要以網路詐騙、網路釣魚、偽系統更新訊息，和假冒技術支援通知為大宗，短短三個月所偵測到全球用戶不慎點選的詐騙惡意網址次數，已較前三個月增加了51% 。

網路犯罪者不僅使用電子郵件進行網路釣魚，也會透過手機簡訊、即時通訊與網路社群或入口網站的合法廣告，搭配日常生活議題吸引消費者上鉤。

例如「快遞已發，請您查收」的假宅配釣魚簡訊、盜用名人代言販售衣物的一頁式廣告詐騙等，降低消費者的戒心，藉以誘發消費者點擊詐騙網址，進而輸入個資帳密，甚至下載惡意程式，達到騙取金錢或竊取個資的目的。