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Google加碼投資歐洲資料中心 廣達及鴻海受惠

2019-09-20 19:14經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

Google執行長（CEO）皮查伊今日在芬蘭舉行的新聞發布會上宣布，Google將在未來兩年，追加投資30億歐元，擴大在歐洲的資料中心。Google伺服器主力供應商廣達與鴻海可望受惠，間接供應商英業達也有望受惠。

Google的這一投資計畫包括對芬蘭哈米納資料中心追加投資6億歐元，使得該公司在哈米納資料中心的總投資達到20億歐元。Google在歐洲的其它資料中心分別位於荷蘭、愛爾蘭，以及比利時。

目前Google在全球有16個資料中心，以及20多個租用的資料中心。Google自營的資料中心，美國有八個，南美洲有一個，亞洲有兩個，歐洲有五個。這些資料中心為全球Google使用者提供搜索、視頻、雲等服務。

廣達伺服器在德國、美國與台灣都有廠房，之前因應美中貿易戰，伺服器業者提前拉貨，使得廣達在美國的伺服器產能滿載，法人預估，隨著主力供應商之一的Google擴大在歐洲投資，可望推升廣達德國伺服器廠的產能利用率。

目前Google伺服器，供應商主要出貨半成品的主機板，因為整個伺服器是由Google自己設計製造，不像臉書或微軟等網路服務供應商所使用的伺服器，是由ODM廠設計製造，並以機櫃型式出貨。

資策會產業情報研究所（MIC）預估，美中貿易戰持續影響全球資訊系統產業，2019年包括桌上型電腦（DT）、筆電與平板電腦等系統產品持續衰退，只有伺服器持續成長，未來幾年，廣達等伺服器廠，均將搭上伺服器成長風潮。

展望2020年，MIC副所長洪春暉指出，在商用換機需求趨緩，以及終端消費需求疲軟下，預期全球DT、筆電與平板電腦出貨量仍持續衰退。伺服器則受惠於AI新興應用帶起的資料儲存與運算需求，加上5G建置，帶動電信與雲端服務業者需求，預估整體出貨量仍成長5.2%。

Google

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