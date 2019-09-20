蘋果新手機開賣首日 燦坤：銷售兩位數成長

2019-09-20 19:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



蘋果新手機開賣帶來好的業績訊息。燦坤20日表示，銷售情況相當踴躍，相較去年同期已有兩位數成長，其中約有近五成的消費者選擇iPhone 11，而iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max各約佔25%。

燦坤指出，此系列中最受歡迎的顏色為夜幕綠色。此外，來店消費者對於加購AppleCare+服務的詢問度也相當高。燦坤內湖旗艦店首位頭香者-于小姐自昨晚開始排隊，購買夜幕綠pro max 256G空機。

燦坤表示，排隊人龍大約有破百人，觀察先前預約狀況約有近五成的消費者選擇iPhone 11，而iPhone 11 Pro、iPhone11 Pro Max則各約佔25%。又以夜幕綠色，預約佔比約達最受歡迎。

為打破購機與門號申辦限制，燦坤聯合五大電信商，讓消費者購買iPhone 11可立即申辦門號。五大電信商包含中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信，讓消費者不用東奔西跑，強調幫你辦到好。