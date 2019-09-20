投資逾1,200億元 廣州第一條12吋生產線正式投產

2019-09-20 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



廣東第一條12吋晶片生產線—粵芯半導體12吋晶圓廠，20日在廣州市黃埔區、廣州開發區正式投產，預計月產能可達4萬片12吋晶圓，產品包括微處理器、電源管理晶片、類比晶片、功率分立器件等，可滿足物聯網、汽車電子、人工智能、5G等創新應用的類比晶片需求。

粵芯半導體總投資達人民幣288億元（約新台幣1,270億元），號稱是大陸第一座以虛擬IDM（Virtual IDM）為營運策略的12吋廠，目前已被列入廣東省、廣州市重點建設項目。

根據其官網訊息，粵芯半導體成立於2017年12月，匯集來自美國、新加坡、台灣及大陸的技術及管理團隊，以細分化、差異化、訂製化的營運定位，聯合晶片設計、封裝測試、終端應用、產業基金等資源，為廣州鏈結半導體產業跨出第一步。

中國日報報導，粵芯半導體總裁及首席執行官陳衛表示，全球近60%的晶片市場在中國，廣州有很多優秀的製造業企業，他們需要大量的半導體晶片。他指出，目前整個行業需求量非常大，當前供不應求，今年以及明年半導體晶片的需求量還會非常大。

粵芯半導體副總裁李海明指出，粵芯12吋晶圓項目標誌著廣州可生產在地晶片，填補了之前廣東、廣州晶片生產空白，是「廣州第一芯」。粵芯未來將可直接服務廣東、粵港澳大灣區客戶群，這些客戶用的晶片之前可能來自美國、台灣或是大陸其他晶片廠。

粵芯號稱在大陸首創虛擬IDM（Virtual IDM）運營模式。中國日報指出，粵芯負責建設運營12吋晶片廠，聯合晶片設計客戶進行技術平台的訂製開發，無縫聯結「晶片設計」、從「製造」到「客戶市場應用需求」，這也是粵芯的優勢。