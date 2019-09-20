iPhone商機強 PChome24h開賣半小時業績破億

2019-09-20 16:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



iPhone 11新機買氣熱烈，網路家庭（8044）旗下PChome24h購物，今（20）日宣布全新「iPhone11系列」，現貨首賣創下佳績。網家表示，早上8點於PChome 24h開賣後，iPhone11系列手機30分鐘內，銷售業績飆破億元，銷售動能十分強勁，相較去年iPhone XS Max、iPhone XS開賣首日，前3小時業績爆發性成長超過四倍。

網家此次iPhone開賣，搭配旗下網家速配物流快速到貨，開賣後立即將新機配送至台北市12大行政區，挑戰「早上訂早上取」。網家指出，內湖區消費者最早於上午9點51分收到新機，相當於開賣不到2小時，搶先體驗新機。

網家表示，上午7點多開賣前夕，站上即有超過萬名消費者守候開搶，iPhone 11、iPhone 11 Pro 及 iPhone 11 Pro Max開賣10分鐘內即刷新去年紀錄，短短半小時，銷售業績超過億元佳績，且超過六成以上訂單來自行動端，搭配站上超優惠信用卡及儲值方案，高達六成消費者選擇分期付款。

觀察此次新機開賣，網家指出，iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max型號最夯，總銷量占新機銷量超過五成，熱門色夜幕綠、口碑新色紫色及綠色，在開賣5分鐘內搶購一空。

另，網家首度與國泰產險攜手合作，獨家推出「iPhone手機碎屏保障專案」，消費者於PChome24h購物上訂購iPhone新機，收貨前透過專屬連結至國泰產險網站，可選擇保費680元、980元或1280元的投保方案，每日只要銅板價，即可獲得保險期間內最高累積12,000元保障，及時為新機提供防護網。