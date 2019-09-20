親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
冠德捷運公園宅

foodpanda在台灣大勝UberEats？ 網友點出關鍵原因

iPhone商機強 PChome24h開賣半小時業績破億

2019-09-20 16:43經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

iPhone 11新機買氣熱烈，網路家庭（8044）旗下PChome24h購物，今（20）日宣布全新「iPhone11系列」，現貨首賣創下佳績。網家表示，早上8點於PChome 24h開賣後，iPhone11系列手機30分鐘內，銷售業績飆破億元，銷售動能十分強勁，相較去年iPhone XS Max、iPhone XS開賣首日，前3小時業績爆發性成長超過四倍。

網家此次iPhone開賣，搭配旗下網家速配物流快速到貨，開賣後立即將新機配送至台北市12大行政區，挑戰「早上訂早上取」。網家指出，內湖區消費者最早於上午9點51分收到新機，相當於開賣不到2小時，搶先體驗新機。

網家表示，上午7點多開賣前夕，站上即有超過萬名消費者守候開搶，iPhone 11、iPhone 11 Pro 及 iPhone 11 Pro Max開賣10分鐘內即刷新去年紀錄，短短半小時，銷售業績超過億元佳績，且超過六成以上訂單來自行動端，搭配站上超優惠信用卡及儲值方案，高達六成消費者選擇分期付款。

觀察此次新機開賣，網家指出，iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max型號最夯，總銷量占新機銷量超過五成，熱門色夜幕綠、口碑新色紫色及綠色，在開賣5分鐘內搶購一空。

另，網家首度與國泰產險攜手合作，獨家推出「iPhone手機碎屏保障專案」，消費者於PChome24h購物上訂購iPhone新機，收貨前透過專屬連結至國泰產險網站，可選擇保費680元、980元或1280元的投保方案，每日只要銅板價，即可獲得保險期間內最高累積12,000元保障，及時為新機提供防護網。

網家表示，相較現行市場上手機保險商品大多須要搭配門號方案，且投保地點受限於門市內，透過此次獨家合作，將可打破時間、空間限制，網購消費者採購新機的同時，加購手機碎屏險保障，且3分鐘即可完成投保手續，提供快速、便利的保障服務。

PChome 24h站上iPhone 11系列開賣3小時，業績成長逾四倍。圖／網...
PChome 24h站上iPhone 11系列開賣3小時，業績成長逾四倍。圖／網家提供
分享
PChome 24h首度與國泰產險攜手合作，獨家推出「iPhone手機碎屏保障專...
PChome 24h首度與國泰產險攜手合作，獨家推出「iPhone手機碎屏保障專案」。圖／網家提供
分享

iPhoneiPhone 11 Pro Max網家

相關新聞

日月光關燈工廠明年增至15座 中低階製程2年後全面實施

2019-09-20 11:32

全球半導體產業走過一甲子 還會有下一個60年嗎？

2019-09-20 16:13

任正非稱 華為可以將5G技術賣給蘋果

2019-09-20 11:12

華為加速自主研發晶片 台積電成科技創新競爭大贏家

2019-09-20 11:02

華映破產 須承擔勞動債權

2019-09-20 02:07

投資案沒停擺 鴻海威州廠動起來

2019-09-20 01:27

聯發科開設幼稚園 提供員工托育

2019-09-20 01:27

鴻海瞄準美國製造 擴大出貨

2019-09-20 01:27

聯發科斥資50億 5G研發重鎮啟用

2019-09-20 01:27

聯發科拚成長 將伺機併購

2019-09-20 01:27

桃市智慧路燈案 遠傳大贏家

2019-09-19 23:45

電信一哥攜訊連 拚整合通訊

2019-09-19 23:45

協助華映員工轉職 勞局將辦說明會

2019-09-19 23:26

中華精測獲大訂單 5G測試領先全球

2019-09-19 21:09

訊連與中華電合作 將增添新成長力道

2019-09-19 20:48

蔡明介：應鼓勵學生讀數學物理 不是只當網紅就好

2019-09-19 20:14

華映2100員工何去何從？桃市主動辦勞工權益說明會

2019-09-19 20:05

華映轉單效應 彩晶：各面板廠都有受惠

2019-09-19 20:04

破產後員工怎辦？勞動部：華映要扛責 籌勞動債權財源

2019-09-19 18:50

聯發科研發大樓啟用 蔡明介：布局5G全生態系統

2019-09-19 14:40

面板淘汰賽 台灣默克董座： 台廠一定要往高端走

2019-09-19 14:36

搭載AMD EPYC處理器 技嘉再推6伺服器新品

2019-09-19 14:36

群創秀8K技術 攜外貿協會打造國際商務會議場景

2019-09-19 14:23

小蝦米打世界杯 華碩健康躋身歐盟大案

2019-09-19 14:01

iPhone 11發表》中國手機產業瘋隱視屏 蘋果沒跟上？

2019-09-19 13:59

聯發科5G晶片研發 投入金額逾千億元

2019-09-19 13:50

聯發科5G單晶片 首度公開亮相

2019-09-19 13:13

林智堅做東牽線 台荷高科技公司齊聚一堂產業交流

2019-09-19 13:07

東台攜手東捷 半導體展秀封裝檢測和5G應用

2019-09-19 12:29

台積電秒填息 美系外資調高目標價至300元

2019-09-19 12:29

聯發科5G以國際視野運行全世界 併購對象不限於5G產業

2019-09-19 12:00
看更多

熱門文章

金車是低調的台灣之光？ 在地人爆：很多司機賺到買房

2019-09-19 21:01

央行打炒匯 動用外匯存底阻升

2019-09-20 03:03

牛津博士 南山新董座尹崇堯比老爸尹衍樑還神祕

2019-09-20 03:03

大利多！ 國產南港廠都更過關

2019-09-20 01:56

西華飯店收掉自助餐廳？公司回應了

2019-09-19 20:47

提早接班 尹衍樑之子尹崇堯掌南山

2019-09-20 03:03

台灣虎航五周年慶 推會員封館單程55元起

2019-09-20 10:34

長照扣除額 三族群不適用

2019-09-19 23:12

銀行財管業務 金管會下令全面清查

2019-09-20 03:03

蔡明介：應鼓勵學生讀數學物理 不是只當網紅就好

2019-09-19 20:14

華映2100員工何去何從？桃市主動辦勞工權益說明會

2019-09-19 20:05

財部主導成立合作平台 公股金控業務將大串聯

2019-09-20 03:03

尹衍樑獨子接南山代理董事 曾當杜英宗特助

2019-09-19 18:11

破產後員工怎辦？勞動部：華映要扛責 籌勞動債權財源

2019-09-19 18:50

純網銀行銷 棒球場變戰場

2019-09-20 03:14

高捷北機廠站前引進秀泰集團 綜合式商場今動土

2019-09-20 10:12

買氣強勁！ 和泰車上調全年銷量

2019-09-20 01:27

聯發科拚成長 將伺機併購

2019-09-20 01:27

純網銀混搭零售...金融新服務來了

2019-09-20 03:14

南山風暴追蹤》「大爆炸」轉型失控，投資銀行鋼鐵教父被停職：就算重來，我還是會做！

2019-09-20 16:01

六台商回流 投資84億

2019-09-20 01:56

鴻海瞄準美國製造 擴大出貨

2019-09-20 01:27

投資案沒停擺 鴻海威州廠動起來

2019-09-20 01:27

國泰金最新調查：逾七成民眾任職企業 明年不會調薪

2019-09-20 09:02

中華精測獲大訂單 5G測試領先全球

2019-09-19 21:09

華映轉單效應 彩晶：各面板廠都有受惠

2019-09-19 20:04

貿易戰衝擊台商赴陸意願 前8月投資金額腰斬

2019-09-20 11:19

利率連13凍 央行不會預防性降息

2019-09-20 00:09

青島別墅狂銷20戶、逾25億入袋 鄉林股價卻未同步反映

2019-09-19 18:57

技嘉、昭輝等六台商回流 累計投資金額逼近6,000億元

2019-09-19 17:56

日月光關燈工廠明年增至15座 中低階製程2年後全面實施

2019-09-20 11:32

投資逾1,200億元 廣州第一條12吋生產線正式投產

2019-09-20 17:03

楊金龍：熱錢9月巨額且集中匯入 央行緊盯

2019-09-19 18:16

境外資金匯回 一周增八案

2019-09-20 01:56

華為加速自主研發晶片 台積電成科技創新競爭大贏家

2019-09-20 11:02

不降！ 央行利率連13凍

2019-09-20 00:15

西華拓點 要打造百億級飯店

2019-09-20 02:07

聯發科斥資50億 5G研發重鎮啟用

2019-09-20 01:27

訊連與中華電合作 將增添新成長力道

2019-09-19 20:48

華映破產 須承擔勞動債權

2019-09-20 02:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top