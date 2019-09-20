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全球半導體產業走過一甲子 還會有下一個60年嗎？

2019-09-20 16:13聯合新聞網 文章提供／遠見

台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan）開幕，國際級大咖齊聚看好下半年及...
台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan）開幕，國際級大咖齊聚看好下半年及明年半導體展望。 聯合報系記者曾吉松／攝影
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台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan）開幕，國際級大咖齊聚看好下半年及...
台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan）開幕，國際級大咖齊聚看好下半年及明年半導體展望。 聯合報系記者曾吉松／攝影
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今年，IC積體電路問世超過一甲子（61年），各國均將半導體列為國家發展重點，台灣的半導體產業更交出亮麗成績，2018年創造出高達2.6兆的產值，放眼下一個60年的產業前景，已被備受各界關注。

台灣最大、全球兩大國際級高科技產業盛會「SEMICON Taiwan 2019」於今（18）日上午正式登場，行政院副院長陳其邁、經濟部長沈榮津都直指半導體產業是推動台灣經濟成長的主要動力。

美國在台協會處長酈英傑（William Brent Christensen）表示，半導體核心技術不能有國安疑慮，必須有最可靠的伙伴，也是美國重視的環節。那台灣有無可能在美中貿易衝突中深化台美緊密合作關係？

酈英傑認為，台灣是美國重要關鍵伙伴，且Google、Facebook、Amazon等企業快速擴張，更需要台灣半導體資源，樂觀預期台美緊密合作，有助帶動整體產業成長。

三個不變成為半導體的永恆

「SEMICON Taiwan 2019」今年的主題為「領導創意時代」，下午場次的科技智庫領袖高峰會宛如「半導體界的TED大會」，每位講者僅有15分鐘，向現場來賓闡述心中的下一個60年。

未料，「產業前景」這四個字竟然考倒不少企業大老，他們透露，10年可預測，20年也能預測，60年時間真長，現在預測不見得準。

日月光總經理暨執行長吳田玉笑說，過去有人說半導體僅能維持60年，現在看這是錯的，但有三件事是對的。

吳田玉指出，第一件是半導體有很多錢但又很少人賺錢，再來是半導體是殘忍的行業，而且只適合極度樂觀者參與。他一說完這三句話，台下同業馬上笑成一片。

半導體未來要朝四大方向前進

半導體究竟有無下一個60年？「摩根定律活得好好的，」全球晶圓代工龍頭台積電董事長劉德音樂觀透露，5奈米明年會急速擴張，目前3奈米是研發重心，2奈米製程持續研發中。

至於半導體的產值及附加價值如何持續維持與成長？認為，台灣半導體應朝四大方向前進，這將影響到未來60年的產業前景。

第一，台灣要成為全球半導體不可或缺的科技夥伴，進一步思考該如何鞏固地位、加速技術發展、整合產業鏈。

再來是，由於全球許多國家已將半導體列為國家發展重點，政府應進一步強化台灣半導體基礎研發動能，並提出政策誘因、投資基金及具體發案等。

第三，AI與5G是現在應重視的先進製造應用，可預料新科技應用在10年將顛覆我們的想像。

第四個方向是，劉德音認為，綠色製造也是半導體發展過程中，不遺餘力發展的重點。

半導體風光背後的兩大隱憂

儘管陳其邁對半導體產業深具信心，認為台灣的晶圓代工與封測為全球第一，IC設計排名世界第二。今年更從南韓手中搶下全球最大設備市場寶座，以超過二成的成長幅度居全球冠軍。沈榮津更補充，下一個成長動能是5G及AI。

但看在業者眼中，樂觀背後卻藏著兩個亟需解決的難題。旺宏總經理盧志遠提醒，「現在吃甜頭的人是最危險的」。

身兼台灣半導體產業協會（TSIA）理事長的劉德音指出，第一個問題就是人，基本上就是找不到。半導體專業的人才不夠，投入研究的教授不夠，學生也不夠。

第二個問題是台灣的技術還能持續領先嗎？劉德音指出，各國在新國際情勢下更重視半導體產業，譬如韓國研究經費是台灣的10倍，中國更傾全國之力發展，台灣勢必要提高基礎研究。

沈榮津進一步說明，不論是人、錢或電力，這些問題政府會做好，讓業者無後顧之憂。

但產業進步著眼於政策貫徹與落實，若效率及執行不如業界期待，恐得付出台灣長期以來的半導體競爭優勢。

另外，人才問題牽涉教育部權責，如何創造半導體的台灣優勢，有賴政府跨部會集思廣益，從研究資源與獎勵政策等相關政策投入。

雖然台灣半導體產業，上有台積電、中間有日月光、下有廣達，如何持續培育人才、投入研發資金，讓台灣半導體「國家隊」產業鏈更完整，恐怕也是亮麗產值背後不容忽視的隱形疑慮。

（作者／江星翰 本文出自2019.09.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

半導體奈米酈英傑台積電陳其邁AI美國在台協會

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