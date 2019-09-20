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無懼蘋果 小米台灣進駐百貨公司也大排長龍

2019-09-20 15:09經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

擁有廣大忠實粉絲的小米台灣於今（20）日正式進駐新光三越南西三館開立全台百貨首間小米專賣店，宣布日後將配合百貨館內部份活動推出限定促銷及會員專屬活動，提供給消費者更多元的優惠選擇。現場除明星商品享超值優惠之外，更推出限定的小米手環4加1元多一件活動，吸引上百名米粉到場排隊搶購讓現場熱鬧非凡。

小米首次進駐百貨對整體業績及吸引不同客群相當樂觀，而本次合作不僅被視為迎接新光週年慶檔期的重要指標，更為接下來台中、台南新光三越小米展店版圖揭開序幕。

小米台灣本次與新光三越合作，透過旗下結合文化與3C科技的複合式品牌－法雅客來整合集團資源，雙方品牌皆相當重視消費者在實體門市的「美好購物體驗」及期待能讓更多人感受「科技生活的無限魅力」成為本次合作的重要契機。

除今日開幕的南西專賣店外，也將於接下來的9月27日、10月17日分別於新光三越中港店、台南小西門店規劃展店，三間專賣店將完整展售全品項人氣商品及推出專屬開幕超值優惠，可見彼此對合作充滿期待。

日後不僅可搭配百貨館內同享檔期銀行禮及刷卡禮，更將配合新光三越專屬會員推出獨家優惠活動，讓消費者購物體驗更顯自由及增添廣度。

小米台灣期望能透過進駐百貨替雙方帶來更多不同年齡層與性別的客群，強化品牌行銷、增加銷售動能。

據了解，小米與米家品牌在台灣最受歡迎的產品包含為厚道價格結合創新科技聞名、深受年輕族群的歡迎的「小米手機」，擁有智慧清掃功能且好評熱銷的「米家／石頭掃地機器人」，以及全彩OLED螢幕忠實記錄健康的「小米手環4」，這些高人氣商品在店內皆能讓消費者親身體驗。

為歡慶開幕推出的前一百名限定的小米手環4加1元多一件活動以及當日凡消費即贈限量小米T-Shirt…等專限量優惠活動，皆讓小米用戶大為瘋狂，更有忠實米粉漏夜排隊只為買到心中的智慧新品。其他限定優惠商品還包括石頭掃地機器人，降價$1,000，當日單筆消費滿八千就送價值$1,795的米家石英錶（購買小米手環4加1元多一件活動除外）；而讓很多人愛不釋手的米家IH電子鍋，也有推出買即贈知吾煮抗摔玻璃保鮮盒715ml的贈禮等超值優惠。

小米台灣於20日正式進駐新光三越南西三館，開立全台百貨首間小米專賣店。　圖／小米...
小米台灣於20日正式進駐新光三越南西三館，開立全台百貨首間小米專賣店。　圖／小米台灣提供
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小米台灣於20日正式進駐新光三越南西三館，開立全台百貨首間小米專賣店。　圖／小米...
小米台灣於20日正式進駐新光三越南西三館，開立全台百貨首間小米專賣店。　圖／小米台灣提供
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小米手環新光三越

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