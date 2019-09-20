日月光關燈工廠明年增至15座 中低階製程2年後全面實施

2019-09-20 11:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



日月光投控（3711）旗下的封測廠日月光半導體，近年來為提升生產效率、成本及產品良率，積極擴建關燈工廠及智慧工廠，該公司表示，到今年底前關燈工廠將增至9座，明年將增至15座，目前仍高階產品為主，但2年後將全面延伸到中低階製程。

日月光半導體深耕智慧工廠和智慧製造，日月光自動化暨工程資訊處資深處長陳俊銘表示，目前關燈工廠已有8座，年底前會增加到9座，都集中在高雄廠區，主要因目前關燈工廠都是以高階製程為主，包括覆晶封裝、晶圓凸塊、系統級封裝、晶圓級封裝、扇出型封裝等，主要應用包括車用電子、物聯網、醫療、高速運算、應用處理器等領域，其中以車用電子居多。

陳俊銘也進一步表示，今年底前高雄廠區將會有9座關燈工廠，而明年更可達到 15座，屆時關燈工廠覆蓋率，將占高雄廠區總坪數的25%，對於公司的營運表現將有正面助益。從效率來看，陳俊銘表示，關燈工廠提升日月光半導體40%以上到二倍的效率。

此外，日月光半導體也布局智慧工廠，陳俊銘指出，日月光智慧工廠整合人工智慧、大數據和雲端運算等平台，日月光也布局智慧製造，整合國內超過20家合作夥伴參與。

陳俊銘表示，日月光從八年前開始投入智慧工廠建設，投資金額超過50億元，當時的內部目標是，每一座智慧工廠或關燈工廠，都必需在二至三年內回收投資成本，而目前日月光此目標也順利達成，該公司先前投入的50億元，也已在5年前就已成功回收。

目前日月光的關燈工廠都是以高階製程為主，未來再導入智慧製造將可提升至二 倍的生產效率，目前公司也已在評估，關燈工廠將延伸到中低階製程推進，預估2年後，將全面實施到包括中壢廠區、矽品中科等廠。