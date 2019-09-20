三大法人齊買 旺宏股價飆波段高帶旺記憶體股

2019-09-20 11:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



記憶體產業下半年旺季效應浮現，NAND Flash跌勢收斂，NOR Flash在市況好轉下價格跌幅趨緩，市場預估第4季可望供需平衡，在大客戶任天堂訂單挹注下，法人預估旺宏（2337）第3季營收可望季增三成，統計三大法人近20個交易日買超旺宏合計達84,143張，法人買盤推升今（20）日股價開高走高，飆上去年8月以來波段新高；華邦電、南亞科也是齊漲的攻勢。

旺宏8月合併營收37.91億元，創近10個月以來新高，月增24.9%，年增17.1%，主受惠大客戶任天堂拉貨挹注，合計旺宏7、8月合併營收68.26億元，法人看好9月營收將續揚，推升第3季營收大幅成長。

法人表示，在任天堂持續推出新遊戲，且結盟騰訊將大舉進軍中國市場，預期Switch新機有機會在最近正式在中國市場開賣，旺宏將可望進一步受惠。

旺季效應浮現，三大法人近期持續掃貨，昨日外資買超旺宏6,825張，投信買超8,982張，自營商買超88張，合計買超15,895張；統計近20個交易日，外資合計買超旺宏56,866張，投信買超合計17,412張，自營商則是買超9,865張，三大法人合計買超84,143張。

外資看好旺宏，給予優於大盤評等，目標價35元，國內2家投顧同步喊買旺宏，給予買進評等，目標價分別是38元、40元；旺宏今日以32.6元開高，一度拉升至33.45元，飆上去年8月來的新高價，盤中漲幅3.73%，同時帶動南亞科及華邦電的漲勢。