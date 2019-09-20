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iPhone 11開賣 電信商：買氣較去年成長15%

2019-09-20 11:27經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

蘋果新iPhone 今（20）日正式開賣，五大電信商照例一早展開促銷活動，電信商看好今年銷售，遠傳表示，今年買氣比去年成長一成五以上。而在機種選擇上，初期消費者偏好高階Pro系列，尤以新推出的「夜幕綠」最受歡迎，目前仍處缺貨狀態，長期來看，價格較親民的11銷售將取勝。

新iPhone 今日正式開賣，包含中華電、台灣大、遠傳、台灣之星及亞太電信在台北信義區展開開賣活動，銷售今年三款新機iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max

以機種來看，如同往年台灣開賣習慣，高階機種在初期銷售皆較佳，今年Pro 系列較受消費者青睞，以中華電來看，預約有七成是選擇Pro 系列。

中華電董事長謝繼茂指出，長期來說由於iPhone 11 價格較親民，看好銷售量將超過高階的Pro 系列;此外，由於先前使用iPhone 6的果迷，至今仍有不少人尚未換機，看好這次新iPhone將帶動換機潮。

電信商皆認為今年買氣勝過去年同期，遠傳副總杜偉昱認為，今年買氣比去年成長一成五以上;亞太電信行銷副總鄧美慧表示，主要原因出在新機價格合理，又有新顏色，在硬體升級「加量不加價」思維下，讓市場銷售反應優於預期。

台灣大哥大總經理林之晨指出，今年不論預購量、買氣都比去年好很多，預購量跟去年同期相比有到快二倍，其中iPhone 11、11 pro 都受消費者青睞，尤其是夜幕綠顏色的新機買氣優於預期，導致現階段呈現缺貨。

電信業先前爆發499吃到飽之亂，導致各家每戶每月推估貢獻價值（ARPU）平均下滑，隨著新iPhone 正式開賣，資費主要集中在900多以上高資費方案，電信商認為有助ARPU提升。

由於iPhone開賣成為電信商近年重點銷售活動，各家廠商也絞盡腦汁展開行銷，遠傳就祭出限定資費申辦免費送新款AirPods 2早鳥禮，在短短2個小時被熱情的果粉全數請領完畢。

台灣之星則在開賣活動上，找來「三巨頭」球星川﨑宗則、張泰山與葉君璋PK「三鏡頭」，力搶iPhone開賣好彩頭;亞太電信則包下北市府萊爾富超商，提供此次預購排隊前三名的用戶，以1分鐘時間在便利商店內瘋狂掃貨，由亞太電信買單，而第一名排隊超過120小時的果粉，就瘋狂掃貨近2.4萬元。

iPhoneiPhone 11 Pro Max買氣

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