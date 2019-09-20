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貿易戰衝擊台商赴陸意願 前8月投資金額腰斬

2019-09-20 11:19聯合報 記者林宸誼╱即時報導

經濟部投審會20日發布統計數據，受中美貿易紛爭影響，台商赴陸投資意願大幅降低，今年 1到8 月核准件數為 397 件，年減 12.17%；投資金額 25.84 億美元，年減 56.85%。

而陸資來台的部分，前8月投資金額同樣呈現腰斬。

投審會指出，1到8 月核准僑外投資件數為 2351 件，年減 2.89%；投資金額 65.18 億美元，較去年同期略減 0.6%，主要因為去年有荷蘭商增資美光及盧森堡商投資新台茂環球公司等 2 件重大投資案近28億美元，基期較高。

另外，新南向國家來台投資件數為 399 件，年減 6.3%；投資金額共 7.88 億美元，年增 230.7%，其中，澳洲及新加坡來台投資金額均較去年同期大幅成長。

陸資來台的部分，1到8月投資金額 7672.4 萬美元，年減近 50%，金額減少主要是因為富士康透過新加坡商以約 7522 萬美元，收購鴻佰、鴻運科等較大投資案所致。

對外投資方面，1到8月核准 423 件，年增4.96%；投資金額 45.24 億美元，年減 41.85%。金額減少原因主要是去年核准大成鋼、台泥、國巨、鴻海等重大投資案近35億美元，基期較高所致。

另外，1到8月核准對新南向國家投資件數為 162 件，年增14.9%；投資金額 18.43 億美元，年增 9.2%，其中，對新加坡投資金額較去年同期大幅成長。

上海洋山港。圖/大公網
上海洋山港。圖/大公網
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