iPhone 11開賣 電信業者看好銷售成長上看三成

2019-09-20 11:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



蘋果系列手機iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max今（20）日開賣，中華電信董事長謝繼茂看好買氣可望更勝去年，遠傳預估今年銷售表現可望比去年成長15%，台灣之星預估成長二到三成，亞太電信預估成長三成。

謝繼茂表示，iPhone 11在價格上有很大優勢，供貨也比去年好很多，應該不至於有缺貨狀況，唯一變數是夜幕綠色目前預購比重達三成，初期可能會比較缺貨。

台灣大總經理林之晨表示，首次參加iPhone新機開賣活動，現場排隊人潮足見果粉對iPhone新機的情有獨鍾，依據先前預購狀況，iPhone 11 Pro系列超過60%，又以夜幕綠需求最高、iPhone 11則以紫色、綠色較受歡迎。

遠傳個人用戶事業群行動裝置管理處副總杜偉昱表示，今年iPhone 11系列手機價格跟品質都對消費者有很大吸引力，且集中一波開賣，開賣會現場人潮也超乎預期，因為還有更多網路預約用戶，預期買氣可望更勝以往，可望較去年成長15%。

杜偉昱表示，目前iPhone用戶仍以高資費為主，預估今年搭配999元以上資費將占八成以上，可望拉抬平均帳單金額（ARPU）。

台灣之星資深副總朱曉幸表示，今年果迷買氣很厲害，超乎想像，今年登記購買用戶較去年成長一倍以上，預估登記跟購買轉換率有六成左右，整體來說預估較去年銷售表現成長二到三成，預估申辦999以上用戶占八成，續約用戶則有三成會選1,399元方案。

朱曉幸表示，夜幕綠預約需求占比重約五成，到貨比例大約兩成左右，後續要觀察到貨狀況，想要買夜幕綠的果粉可能等較長時間。

而今年搭配蘋果舊機種降價，電信業者資費購機價格也跟著降價，朱曉幸表示，近年蘋果的N-1及N-2代銷售亮眼，去年舊機銷售量占整體比重達三成，也支撐整體iPhone銷售表現，台灣手機市場整體銷售量從2016年的800萬降至2019年666萬支，但蘋果iPhone整體銷售量仍維持170萬支。

亞太電信行銷中心副總鄧美慧表示，亞太電信今年iPhone 11系列手機預約量比去年成長三成，預期申辦888元以上資費方案用戶將達六成以上，預期整體買氣也可望較去年成長三成。