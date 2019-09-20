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美國華府暗夜驚傳槍擊案！至少6人中槍 兩人傷勢嚴重

恰是傳奇6／擁4冠軍戒 近四度爭冠都失利成遺憾

任正非稱 華為可以將5G技術賣給蘋果

2019-09-20 11:12聯合報 記者林則宏╱即時報導

華為創辦人任正非日前接受《紐約時報》專欄作家、《世界是平的》一書作者佛里曼（Thomas L. Friedman）專訪時表示，華為可以向美國企業轉讓5G所有的技術，對象可以是思科或亞馬遜，「蘋果也可以」。

任正非是在9月9日接受佛里曼專訪，主要面向華為員工的網站「心聲社區」則於19日公布訪談摘要。佛里曼在訪談中說，現在全世界正在上演兩個故事：一是美國和中國之間的貿易之爭；一個是華為和美國之間的故事。在他看來，華為和美國之間故事的重要性要高於中美貿易戰的重要性。

佛里曼認為，中美貿易戰肯定會有解決方案，例如中國多進口一些美國的大豆，美國多購買一些中國的產品。但因為華為所代表的意義，華為和美國之間的故事的重要性更高。

任正非回應，其實華為也能協助找到解決問題的辦法。例如，華為多買一些高通晶片、英特爾晶片、Google軟體、微軟軟體，華為多支援一些美國大學教授的研究，而不需要獲取他們的成果。任正非說，「這些辦法能幫助我們解決問題，緩解我們之間的衝突。」

佛里曼指出，過去30年，中美貿易大多是表面的商品，比如說我們身上穿的衣服和腳上穿的鞋子。但華為所代表的意義在於，華為向美國銷售的5G技術已經不再是表面的商品，而是「深層商品」。

佛里曼說，「你們現在走在中國的最前端，你們研發出來的許多技術實際上會深入到美國的大街小巷、家庭、臥室，會涉及到個人隱私。這是個新事物。」

佛里曼稱，「深層貿易」是先進的技術，但美國還未與華為建立起進行「深層貿易」所需的信任度。他認為，「要麼解決好華為的問題，要麼全球化就會走向分裂。」

對此，任正非表示，第一，華為還沒有打算把設備賣到美國，因此深層次的矛盾還沒有產生。第二，華為可以向美國企業轉讓5G所有的技術和工藝秘密，幫助美國建立起5G的產業來。

任正非說，「這樣中、美、歐形成一個三角平衡體系。我們願意這樣做，但要美國能接受才行。」

佛里曼認為，任正非此一說法是「非常有趣的提議」。他問任正非，思科可否通過許可的方式獲取華為全部的5G生產工藝及軟體？美國公司是否可以基於許可，使用華為技術建設美國的5G網路？

佛里曼表示，這樣一來，美國就不會擔心華為監視美國了。對此任正非說，「是的。也不一定是思科，亞馬遜也很好，很有錢，蘋果也可以。」

任正非稱，這是他第一次公開提出將5G技術賣給美國企業，但他尚未跟任何美國公司談過這個提議。任正非指出，此一作法是華為通過轉讓技術支持美國公司在美國做生意。在華為提供5G基礎平台後，美國企業可以在此基礎上再往6G奮鬥。

其次，美國可以修改5G平台，從而達到自己的安全保障。認證非認為，跳過5G，直接上6G是不會成功的，因為6G的毫米波發射範圍太短，因此構建一個6G網很困難，而且這會是十年以後的事了。

華為創辦人任正非日前接受紐約時報專欄作家佛里曼專訪，在被問到隨著摩爾定律趨近極限...
華為創辦人任正非日前接受紐約時報專欄作家佛里曼專訪，在被問到隨著摩爾定律趨近極限，華為下一個前沿研究領域為何時，任正非明白表示，就是「人工智能」（AI）。（取自「心聲社區」網站）
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華為任正非5G

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