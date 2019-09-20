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iPhone 11開賣！果粉排隊140小時 獲中華電信贈送新機

老農津貼月付78元領7200！為何勞保、國民年金吃不到？

iPhone 11開賣！果粉排隊140小時 獲中華電信贈送新機

2019-09-20 08:18經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

蘋果系列手機iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max 今（20）日開賣，按照慣例中華電信都會送給第一個果粉一隻當年度的新款iPhone手機，吸引果粉洪先生從上周六（14日）就開始排隊，排隊時間超過140個小時。

今日iPhone 11系列手機開賣，五家電信業者中華電信、台灣大、遠傳、台灣之星、亞太電信今天在信義區同時舉行開賣活動，大方祭出贈品活動，吸引數百名果粉排隊搶購。

中華電信20日上午8時在台北信義威秀服務中心，舉辦「iPhone 11全機型首賣會」，中華電信董事長謝繼茂將出席，除在現場贈送3,600元優惠券給前100名排隊的果粉，更大方送給第一個果粉iPhone 11 Pro夜幕綠色的256GB，中華電信今日全台540家門市開賣。

中華電信排隊第一個的果粉洪先生排隊六天，超過140個小時，為了排隊，洪先生準備了11個行動電源備戰。

此外，中華電信也推出超值的合購優惠，購買iPhone 11全機型，即享Apple Watch搭配指定資費合購優惠最高現折2,000元，或AirPods無線充電版優惠價5,990元（原價6,490元），同時推出購機抽百萬好禮活動

台灣大20日同步於全台北中南共4家旗艦門市舉行開賣活動，送出共50個AirPods 2，同時滿足果粉「無痛換機」的需求，祭出「好價在」專案，消費者在合約期間，不但擁有手機保險，換機時，無論外觀刮痕、掉漆，皆保證以50%的價格回收，堪稱是iPhone手機史上「終極抗跌」的解決方案。

遠傳表示，綠色、紫色及夜幕綠三種熱門新色都有現貨供應，全台超過800家門市一起開賣，「信義威秀門市」特別推出加碼早鳥禮活動，申辦999元以上資費搭配iPhone 11系列的消費者，將可直接免費帶走最新AirPods 2 （市價5,290元），限量160名。

遠傳表示，新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市6家指定直營門市也同步提供加碼早鳥禮，只要購買iPhone 11系列搭配指定資費，免費擁有最新AirPods，數量超過百台。

遠傳表示，歷年IPhone開賣，各家電信業者投入資源，打響舞台活動來聚眾，吸引消費者目光，今年遠傳電信反其道而行，使出奇招，省下籌辦活動的百萬預算，直接回饋予購買iPhone 11的熱情果粉，於遠傳「信義威秀門市」、「台北資訊園區」、「三重正義北」、「中壢新生」、「逢甲福星」、「台南民生」與「高雄林森」等七家直營門市推出加碼早鳥禮活動，凡選購iPhone 11系列搭配遠傳999元以上資費，就可免費帶走市價5,290元的AirPods 2，限量160名。

台灣之星表示，信義區Neo19前廣場啟動開賣活動，推出加碼優惠，現場排隊前20名，不用登記，免抽獎，月租999元 iPhone 11不用錢。

亞太電信表示，開賣會特商請策略合作夥伴萊爾富超商，提供此次預購排隊前三名的用戶，以1分鐘時間在便利商店內瘋狂掃貨，掃貨的費用全數由亞太電信買單。

排隊超過140小時的洪先生。記者黃晶琳／攝影
排隊超過140小時的洪先生。記者黃晶琳／攝影
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iPhone 11 Pro Max中華電信iPhone

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