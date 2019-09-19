中華精測獲大訂單 5G測試領先全球

2019-09-19 21:09 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



精測19日下午舉行記者會，總經理黃水可宣布精測跨入 5G高頻段毫米波測試領域，未來5G測試商機可期。（中央社） 分享 facebook

中華精測獲得高通、聯發科、海思等訂單，晶圓探針卡大廠前景持續看好，也顯示5G測試需求逐步升溫。對今年第3季營收重返高峰，總經理黃水可看好第4季的接單。精測今年取得5G低頻段測試訂單後，將加快腳步踏入高頻段測試市場。目前5G相關晶片已有測試應用處理器（AP）、射頻（PA）及基地台等應用。

精測於19日發布最新5G OTA（無線更新技術）半導體測試方案，成為全球首家同時可提供5G低頻段sub 6GHz，及高頻段毫米波的半導體測試廠。黃水可表示，5G相關產品近一季開始貢獻營收，目前占比約5%，華為旗下的海思佔將近一半客戶訂單。明年5G市場將快速成長，需求推升下營運動能將更強勁。

中華精測資深研發經理黃振權說，5G NR較4G LTE的傳輸速度快上3至10倍，將為人們帶來更高速的便利科技生活，然而，5G NR和所有的科技一樣皆有其技術缺口，如何突破並提供客戶最佳的解決方案，正是中華精測技術的價值所在。

黃水可表示，中華精測每年提撥的研發費用占年營收比重近20%，研發人員占總員工人數比例達34%。研發實力的累積讓今日的中華精測可以快速跟上5G商用腳步，以符合後摩爾時代快速、多樣的半導體量產需求。

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