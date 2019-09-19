上洋以SeSA洗衣吧打出名號 泰國商發局來台交流

2019-09-19 20:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



興櫃家電業的上洋產業（6728）在自助洗衣業務以「SeSA洗衣吧」打出名號，獲得泰國商發局來台與上洋交流，將力拓泰國自助洗衣市場，預期今年底上洋將有五家的自助洗衣店進入泰國市場，成為挹注業績另一助力。

泰國商發局及台灣泰國商務處進行一系列台灣企業參訪行程，18日參訪上洋並請益「SeSA洗衣吧」加盟經營模式與布局策略，上洋行銷部總監游念綺在會議上進行雙方交流市場資訊，祈能協助推動泰國自助洗衣產業未來發展。

泰國的自助洗衣市場規模估計有3,000間，市場需求不亞於台灣，目前泰國有開的自助洗衣是200間，而泰國的自助洗衣加盟品牌大約是二至五年的經營經驗，上洋是帶著40年的經驗進駐泰國自助洗衣市場，今年先試開五家，明年目標可達50家。

游念綺指出，SeSA洗衣吧透過IoT機制，自創空機查詢系統，讓加盟主與消費者在任何時間地點都能知道店內機器運轉狀況，再決定何時前往整理店面或洗衣物；而透過資訊系統蒐集的大數據，皆可做為未來品牌策略、營運規劃及設備管理等之分析依據，將台灣自助洗衣運營模式推升至新時代資訊思維。

上洋的SeSA洗衣吧成為加盟展新寵，將加強在自助洗衣業務拓展，結合空調業績加持，成為營運二大支撐，在台灣擁有40年商用洗衣專業及多年自助洗衣加盟經營。

受惠洗衣業務以及家電銷售的成長，上洋營收與獲利皆有不錯的表現；1至8月合併營收7.27億元，年增27.3%，上半年每股純益 (EPS) 1.23元，較去年同期成長1.7倍。

法人認為，從整體營運面來看，空調部分營收比例可望越來越大，毛利動能是來自於商用洗衣跟空調等產品。在這兩項主要服務及產品市場需求不減，將成為營運成長的雙引擎。