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金車是低調的台灣之光？ 在地人爆：很多司機賺到買房

沒錢沒人做不了？推動校園防災，「他」是關鍵核心

訊連與中華電合作 將增添新成長力道

2019-09-19 20:48經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

訊連與中華電今（19）日宣布合作，中華電將利用訊連的「U整合通訊」服務，打造整合企業會議、直播與通訊的平台，除了瞄準中華電3,000家台商跨國企業客戶外，也導入國內市場，力拚客戶規模翻倍，增添訊連成長力道。

訊連旗下的「U整合通訊」服務，包含U通訊、U會議及U簡報（直播）三大項目，可協助企業快速建置即時通訊聯絡網，舉辦跨國、跨據點的多人視訊會議，突破溝通、地域限制，助企業數位轉型、建立雲網融合的多媒體溝通平台。

訊連除了在本業再下一城之外，訊連先前公告處分投資性不動產，預計處分收益約274萬美元（約新台幣8,506萬元），本季可望完成交易，挹注2019第3季財報。法人預估，此次處分投資性不動產，將貢獻訊連2019第3季每股純益約1元，加上本業獲利持穩，訊連第3季EPS可望挑戰逾四年來新高。

中華電國際電信分公司總經理吳學蘭表示，中華電近年積極協助台灣企業建置跨國資料中心、串聯國際數據電路及國際會議電話等，提供企業於海外經營時，可以突破疆界，達成有效的經營與溝通，雲網融合是企業新世代資訊發展的趨勢，中華電透過與訊連合作，為企業導入新一代的網路視訊會議及直播服務。

「U整合通訊」服務適合國內外市場，她表示，除了瞄準既有的3,000家台商跨國企業客戶，也期望在國內市場導入，有機會創造翻倍的客戶規模。

訊連董事長黃肇雄表示，全球化、行動化是企業數位轉型的重要趨勢。即時通訊、視訊會議、直播已經大幅取代傳統企業透過email、電話會議、親訪及實體活動等作業方式。透過與中華電信的合作，訊連可協助企業打造高效、高品質的溝通平台，為企業轉型加速。

黃肇雄看好U整合通訊的發展，他說，因為進入5G時代，其頻寬是4G的10倍，到時video與audio都將順暢很多，5G起來之後，視訊就變成基本配備，這為發展視訊會議與直播，奠定良好的基礎。

中華電信國際電信分公司總經理吳學蘭(左)與訊連董事長黃肇雄。記者蕭君暉／攝影
中華電信國際電信分公司總經理吳學蘭(左)與訊連董事長黃肇雄。記者蕭君暉／攝影
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訊連中華電信4G

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