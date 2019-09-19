Gogoro「自由省」電池服務資費方案即將上路

2019-09-19 18:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



Gogoro發表創新的「自由省」電池服務資費方案，依照大數據即時智慧分析，透過動態折價平衡網路供需，並免費贈送「性能提升服務」，強調是讓所有用戶都享有更彈性、聰明的額外選擇。 記者張振群／攝影 分享 facebook

Gogoro發表創新的「自由省」電池服務資費方案，依照大數據即時智慧分析，透過動態折價平衡網路供需，並免費贈送「性能提升服務」，強調是讓所有用戶都享有更彈性、聰明的額外選擇。

Gogoro 執行長暨創辦人陸學森表示，Gogoro Network 是領先業界的開放式智慧電池交換平台，以創新的 Swap and Go 六秒快速電池交換體驗，解決都會人口稠密區電動車輛能源補給的惱人問題，讓一般用戶與商業用戶都能聰明、簡單、輕易採用。Gogoro Network 導入結合 AI 人工智慧與即時大數據分析的 SmartGEN 2 技術，推出革命性的『自由省』電池資費服務方案，其智慧動態折價機制，讓用戶騎得更輕鬆自在，怎麼騎，怎麼省，都能自主決定。

此外，Gogoro Network 同步推出全新的 GoStation® 3.0 電池交換站，更為緊湊的機櫃卻能儲放更高數量的電池，且充電效率更高。另外Gogoro Network 也開始大量投放新一代的智慧電池，並規劃在最繁忙的熱點區域建置 Super GoStation 超級電池交換站，以利用戶在尖峰時段亦能享有高品質的智慧電池交換服務。

Gogoro表示，「自由省」方案是專為 Gogoro Network 用戶設計的全新的電池服務資費方案，依據實際電池使用量計費。此資費方案一大亮點為動態折價優惠，引導用戶至非尖峰時段或鄰近使用量較低的 GoStation® 電池交換站點，透過改變用戶的電池交換時間或地點，Gogoro Network 提供最高 20% 的動態折價，回饋每位用戶對平衡電網需求所作出的貢獻。

「自由省」電池服務資費方案預計於10月份先行推出 BETA 版本，所有的 Gogoro Network 用戶月繳$299 元即可認購，方案用戶每月可獲贈至高等值於新台幣200元的電池使用費折抵金，並以每安培小時 (Ampere Hour) $2.3 元計算實際電池使用費，享有無限次數電池交換、可可在 Gogoro® App 或是 Gogoro Network App 找到動態折價站點資訊、免費獲贈價值每月249 元的性能提升方案等優惠。此外，年底前搶先認購者可再獲贈連續3個月每月100 元的額外折抵金。