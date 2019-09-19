親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
冠德捷運公園宅

尹衍樑兒子接南山人壽代理董事長 保險局要找來面試

高雄暴力犯罪頻傳 韓國瑜：再發生撤換分局長

宏碁蟬聯六年 入選道瓊永續指數

2019-09-19 17:21經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

宏碁公司宣布蟬聯六年入選道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices，DJSI）新興市場指數成分股，同時連續第四年入列富時社會責任新興市場指數（FTSE4Good Emerging Index），彰顯出宏碁在環境、社會和治理（Environmental, Social, and Governance, ESG）方面的重視持續獲得國際認可。

身為道瓊永續指數新興市場的一員，宏碁以八個項目得到PR值100（Percentile Ranking, PR），榮獲「業界最佳」的肯定，分別是客戶關係管理（Customer Relationship Management）、創新管理（Innovation Management）、重大性（Materiality）、政策影響（Policy Influence）、隱私權保護（Privacy Protection）、供應鏈管理（Supply Chain Management）、風險管理（Risk & Crisis Management）與企業公民與慈善（Corporate Citizenship and Philanthropy）項目。

宏碁公司永續長賴啟民表示，宏碁持續與商業夥伴和供應商合作，共同落實企業社會責任，並致力對社會與環境產生正面的影響力。宏碁內部以減塑計畫提升全球員工的環保意識，讓員工能為社會貢獻一己之力；未來，宏碁也將持續在技術、管理和運營等多面向進行全方位的創新。」

RobecoSAM ESG 評級負責人 Manjit Jus指出，恭喜宏碁入選道瓊永續指數新興市場指數。今年是道瓊永續指數的20周年，也是蘇黎士永續資產管理公司（Sustainable Asset Management, SAM）企業永續評測（Corporate Sustainability Assessment, CSA）中最受企業關注的一年，反映出道瓊永續指數評估與推動ESG實踐的關聯性。SAM再次提升業界評估標準，驗證具有最佳能力面對未來永續發展挑戰及機會的企業。

除了列名道瓊永續指數外，宏碁同時也連續第四年入選富時社會責任新興市場指數，亦入選台灣證券交易所編製的「台灣永續指數」（FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index）；台灣永續指數集結ESG管理和公司財務績效的投資型指數，讓投資人更能了解宏碁公司落實永續經營的能力與決心。

宏碁新興市場指數4G

相關新聞

聯發科研發大樓啟用 蔡明介：布局5G全生態系統

2019-09-19 14:40

面板淘汰賽 台灣默克董座： 台廠一定要往高端走

2019-09-19 14:36

搭載AMD EPYC處理器 技嘉再推6伺服器新品

2019-09-19 14:36

群創秀8K技術 攜外貿協會打造國際商務會議場景

2019-09-19 14:23

iPhone 11發表》中國手機產業瘋隱視屏 蘋果沒跟上？

2019-09-19 13:59

聯發科5G晶片研發 投入金額逾千億元

2019-09-19 13:50

聯發科5G單晶片 首度公開亮相

2019-09-19 13:13

林智堅做東牽線 台荷高科技公司齊聚一堂產業交流

2019-09-19 13:07

東台攜手東捷 半導體展秀封裝檢測和5G應用

2019-09-19 12:29

台積電秒填息 美系外資調高目標價至300元

2019-09-19 12:29

聯發科5G以國際視野運行全世界 併購對象不限於5G產業

2019-09-19 12:00

保守派翻多！大摩升評喊買大立光目標價至4,950元

2019-09-19 11:26

電信業強攻雲端 營收表現看旺

2019-09-19 11:03

技嘉衝伺服器 第二波AMD EPYC產品問市

2019-09-19 10:10

打破美、日壟斷 大陸宣布成功研發8.5代液晶玻璃基板

2019-09-19 09:49

台積電開盤迅速填息 創高市值逼近7兆元

2019-09-19 09:43

拯救缺工 科學園區拍形象片熱舞吸引年輕人

2019-09-19 09:39

變老了！年輕人不愛來 竹科員工平均年齡增為37.6歲

2019-09-19 09:36

鴻海攻智慧領域 鏈結IC業

2019-09-19 00:57

台積電製程 挺進2奈米

2019-09-19 00:53

劉德音：四路並進 鞏固半導體產業地位

2019-09-19 00:51

資產不足抵償負債 華映聲請破產

2019-09-19 00:15

三三會／林伯豐：郭台銘應回歸鴻海

2019-09-18 23:56

日月光：半導體商機無限

2019-09-18 23:37

工研院助力鴻海 發展新技術

2019-09-18 23:36

林百里：AI讓電腦公司翻身

2019-09-18 23:36

電商搶賣家 推免手續費

2019-09-18 23:35

台智慧手機產值 明年衝2.4兆

2019-09-18 23:34

iPhone 11明開賣 優惠PK

2019-09-18 23:32

友達連14年募老實聰明獎學金 助弱勢孩童圓夢

2019-09-18 18:36

5G頻譜競標在即 林之晨盼標金應合理

2019-09-18 16:36

王雪紅閃辭宏達電執行長！新舵手有辦法拯救股價嗎？

2019-09-18 15:40

鴻海S次集團：將和台灣IC產業充分合作

2019-09-18 15:32

陳其邁：台灣半導體產值逾2.6兆元 奪最大設備市場寶座

2019-09-18 15:04

經濟解析／楊應超：只要郭台銘在 就敢投資鴻海

2019-09-18 14:52

半導體展開幕／陳其邁：政府將續助提升台廠在全球地位

2019-09-18 14:29

大宇資新品帶動 營運堆柴火

2019-09-18 14:28

戴爾VMware 衝教育雲商機

2019-09-18 14:28

安馳高階AIoT方案 出貨增溫

2019-09-18 14:28
看更多

熱門文章

資產遭法院查封 華映宣布聲請破產

2019-09-18 20:07

變老了！年輕人不愛來 竹科員工平均年齡增為37.6歲

2019-09-19 09:36

台積電製程 挺進2奈米

2019-09-19 00:53

央行首次開罰 台企銀違反央行豪宅禁令罰100萬元

2019-09-18 21:56

史無前例！央行「跳出來」開罰台企銀百萬的主因是...

2019-09-19 11:40

中鋼總座 內定王錫欽升任

2019-09-18 23:39

華映聲請宣告破產 九債權銀行估損失7億

2019-09-19 00:19

南山人壽系統大亂金管會開鍘 顧立雄：希望杜英宗回來能更尊重專業

2019-09-18 18:35

打破美、日壟斷 大陸宣布成功研發8.5代液晶玻璃基板

2019-09-19 09:49

沒有杜英宗的南山人壽 面臨三大嚴峻挑戰

2019-09-19 09:00

全聯2020年拚現烤麵包王 全聯阪急麵包年衝20億營業額

2019-09-18 22:36

老農津貼加碼？林佳新：300萬農民每人300萬才有感

2019-09-19 12:45

央行貼放利率連13凍 今年經濟成長上修至2.4%

2019-09-19 16:41

老農津貼選前加碼 陳明文等綠委提案修法加碼至8175元

2019-09-19 11:59

華映資產不足償債 向法院聲請破產

2019-09-18 21:22

杜英宗停職2年 顧立雄：盼南山人壽形塑無杜英宗的文化

2019-09-19 08:39

首例！台企銀疑壓低鑑價偷給寬限期 央行開罰

2019-09-18 23:05

設定發票獎金自動匯入帳戶 本期系統自動幫省800元稅金

2019-09-18 18:46

鴻海攻智慧領域 鏈結IC業

2019-09-19 00:57

日月光：半導體商機無限

2019-09-18 23:37

盤中零股交易 明年Q3上路

2019-09-19 00:02

林百里：AI讓做電腦的公司翻身了

2019-09-18 22:12

劉德音：四路並進 鞏固半導體產業地位

2019-09-19 00:51

房屋交易課稅 留意三型態

2019-09-19 00:01

林百里：AI讓電腦公司翻身

2019-09-18 23:36

工研院助力鴻海 發展新技術

2019-09-18 23:36

和泰、裕日車 新車款搶市

2019-09-18 23:37

南山新系統 限期四個月改善

2019-09-18 23:56

全聯拚當烘焙通路麵包王

2019-09-18 23:35

工會：中鋼人治理中鋼

2019-09-18 23:34

台幣收31 四個月新高

2019-09-19 00:03

信義房屋購入沙巴環灘島土地 跨足觀光旅遊業

2019-09-18 19:40

中華電MOD推自選餐搶市

2019-09-18 23:37

國發會區塊鏈大聯盟 動起來

2019-09-18 23:57

iPhone 11明開賣 優惠PK

2019-09-18 23:32

拯救缺工 科學園區拍形象片熱舞吸引年輕人

2019-09-19 09:39

殖利率最高6.43%超誘人 三年到期亞債成投資新寵

2019-09-19 10:38

財經觀點／三大變數 主導利率、匯率走勢

2019-09-19 00:34

三三會／林伯豐：郭台銘應回歸鴻海

2019-09-18 23:56

永豐金：利率明年Q4探底

2019-09-18 23:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top