宏碁蟬聯六年 入選道瓊永續指數

2019-09-19 17:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



宏碁公司宣布蟬聯六年入選道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices，DJSI）新興市場指數成分股，同時連續第四年入列富時社會責任新興市場指數（FTSE4Good Emerging Index），彰顯出宏碁在環境、社會和治理（Environmental, Social, and Governance, ESG）方面的重視持續獲得國際認可。

身為道瓊永續指數新興市場的一員，宏碁以八個項目得到PR值100（Percentile Ranking, PR），榮獲「業界最佳」的肯定，分別是客戶關係管理（Customer Relationship Management）、創新管理（Innovation Management）、重大性（Materiality）、政策影響（Policy Influence）、隱私權保護（Privacy Protection）、供應鏈管理（Supply Chain Management）、風險管理（Risk & Crisis Management）與企業公民與慈善（Corporate Citizenship and Philanthropy）項目。

宏碁公司永續長賴啟民表示，宏碁持續與商業夥伴和供應商合作，共同落實企業社會責任，並致力對社會與環境產生正面的影響力。宏碁內部以減塑計畫提升全球員工的環保意識，讓員工能為社會貢獻一己之力；未來，宏碁也將持續在技術、管理和運營等多面向進行全方位的創新。」

RobecoSAM ESG 評級負責人 Manjit Jus指出，恭喜宏碁入選道瓊永續指數新興市場指數。今年是道瓊永續指數的20周年，也是蘇黎士永續資產管理公司（Sustainable Asset Management, SAM）企業永續評測（Corporate Sustainability Assessment, CSA）中最受企業關注的一年，反映出道瓊永續指數評估與推動ESG實踐的關聯性。SAM再次提升業界評估標準，驗證具有最佳能力面對未來永續發展挑戰及機會的企業。

除了列名道瓊永續指數外，宏碁同時也連續第四年入選富時社會責任新興市場指數，亦入選台灣證券交易所編製的「台灣永續指數」（FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index）；台灣永續指數集結ESG管理和公司財務績效的投資型指數，讓投資人更能了解宏碁公司落實永續經營的能力與決心。