HTC攻區塊鏈 宣佈EXODUS手機支援比特幣現金

2019-09-19 15:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



宏達電（2498）今（19）日宣布，EXODUS 1 將成為第一支內建提供比特幣現金（BCH）功能的智慧型手機，省去使用者還得另外前往應用程式商店下載加密錢包的麻煩。此外，HTC原生之 Zion Vault 可提供 BCH 交易簽署功能，透過密鑰管理功能和可信的使用者介面(Trusted UI)，為使用者提供安全可靠的 BCH 交易。

HTC 首席去中心化長陳信生表示，EXODUS 的願景始終與公有鏈及其對於未來的貨幣和網路之根本變革的本質保持一致。Zion Vault 很榮幸能提供 BCH 硬體層級的支援，使安全性與BCH 區塊鏈的發展攜手並進，成為支付管道和平台的主要選擇。

EXODUS 1 是一款開創性裝置，結合智慧型手機技術與區塊鏈技術，成為史上第一款的原生 Web 3.0 裝置，讓安全性和資料隱私重新回到使用者的掌控之中。現有的 EXODUS 1 使用者即日起可開始更新手機，透過 Bitcoin.com Wallet 啟用最新的 BCH 服務；至於後續新推出的 EXODUS 手機，則是會直接預先載入該服務。

雙方另一項合作計畫是，EXODUS 1 和即將推出以高性價比為導向的 EXODUS 1s，皆可在 Bitcoin.com上購得。EXODUS 1s會與目前 EXODUS 1 一樣原生預載Bitcoin.com wallet來支援BCH。

Bitcoin.com 和 HTC 的這項合作計畫，更讓剛接觸加密貨幣的新使用者有機會踏入這個市場一探究竟。這次的合作是令加密貨幣和區塊鏈邁向普及化過程的其中一環，HTC 將於今年下半年推出 EXODUS 1s繼續朝這個目標邁進。

EXODUS 1s 將成為首支原生擁有全節點功能的智慧型手機，其中包含完整的比特幣區塊鏈。擁有全節點才是完全隱私地使用比特幣的唯一途徑，全節點同時也是保障比特幣未來發展的關鍵。