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宏達電宣布 EXODUS原生支援比特幣現金

2019-09-19 15:01經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

宏達電(2498）今（19）日宣布EXODUS 1 將成為第一支內建提供比特幣現金 (BCH) 功能的智慧型手機，省去使用者還得另外前往應用程式商店下載加密錢包的麻煩；另外，HTC原生的 Zion Vault 可提供 BCH 交易簽署功能，透過密鑰管理功能和可信的使用者介面(Trusted UI)，為使用者提供安全可靠的 BCH 交易。

HTC 首席去中心化長陳信生 (Phil Chen) 表示，「EXODUS 的願景始終與公有鏈及其對於未來的貨幣和網路之根本變革的本質保持一致。Zion Vault 很榮幸能提供 BCH 硬體層級的支援，使安全性與BCH 區塊鏈的發展攜手並進，成為支付管道和平台的主要選擇」。

EXODUS 1 是一款開創性裝置，結合智慧型手機技術與區塊鏈技術，成為史上第一款的原生 Web 3.0 裝置，讓安全性和資料隱私重新回到使用者的掌控之中。現有的 EXODUS 1 使用者即日起可開始更新手機，透過 Bitcoin.com Wallet 啟用最新的 BCH 服務；至於後續新推出的 EXODUS 手機，則是會直接預先載入該服務。

雙方另一項合作計畫是，EXODUS 1 和即將推出以高性價比為導向的 EXODUS 1s，都可在 Bitcoin.com上購得。EXODUS 1s會與目前 EXODUS 1 一樣原生預載Bitcoin.com wallet來支援BCH。

Bitcoin.com 執行長 Stefan Rust 表示「Bitcoin.com 和 HTC 的合作有著極大的綜效，很高興我們兩家公司能攜手齊心努力」 。

Bitcoin.com 和 HTC 的這項合作計畫，讓剛接觸加密貨幣的新使用者有機會踏入這個市場一探究竟。這次的合作是令加密貨幣和區塊鏈邁向普及化過程的其中一環，HTC 將在今年下半年推出 EXODUS 1s繼續朝這個目標邁進。

Bitcoin.com 執行董事 Roger Ver 表示，「Bitcoin.com 與 HTC 的合作，將讓全世界所有的 EXODUS 使用者都能像點對點數位現金一樣地使用比特幣現金」。

EXODUS 1s 將成為首支原生擁有全節點功能的智慧型手機，其中包含完整的比特幣區塊鏈。擁有全節點才是完全隱私地使用比特幣的唯一途徑，全節點同時也是保障比特幣未來發展的關鍵。

未來的合作計畫包含使用 BCH 支付時，可享有各種折扣優惠；另外，EXODUS 手機也將在 store.bitcoin.com 上開始販售，其他合作方案擇日公佈。

宏達電EXODUS 1是第一款內建支援 BCH 的手機。圖／宏達電提供
宏達電EXODUS 1是第一款內建支援 BCH 的手機。圖／宏達電提供
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EXODUS 1智慧型手機HTC宏達電比特幣

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