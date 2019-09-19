群創秀8K技術 攜外貿協會打造國際商務會議場景

2019-09-19 14:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



群創（3481）今（19）日攜手外貿協會，在「2019 DATE SUMMIT 數位商務大趨勢國際匯壇」來自美國、日本、瑞典、韓國等八國頂尖企業菁英與意見領袖面前，以拼接4K電視牆、全球最大120吋8K電視、8K MiniLED及Megazone電視，打造國際商務會議場景，型塑國際形象。

「2019 DATE SUMMIT 數位商務大趨勢│國際匯壇」於19到20日在台北國際會議中心舉行，串聯5G、8K智能生活、區塊鏈、數位娛樂與社群行銷、C2B電商新零售與人工智慧等六大最新數位經濟議題，共有21場演說與3場焦點對談，超過1,200位商務人士分享數位經濟趨勢。

迎接2020年迎接東京奧運及殘障奧運等國際賽，日本NHK帶動「全面超高清世代」，加速全球8K生態系大集合。群創總經理楊柱祥全程以英文發表「Embrace 8K Display, Enjoy Smart Life」演說，他表示，去年是8K萌芽年，今年將是8K起飛年，2019年第四季到2020年第二季的8K供應鏈漸趨完備，預計2020到2021年，群創在8K模組或整機出貨方面將有爆發性成長。

群創參與5G8K生態圈，今年與夏普等國際品牌合作建構8K生態系，發展8K三大主流應用，包括娛樂／生活、AI智能工廠、以及醫療診斷等。楊柱祥表示，群創8K電視以65吋、85吋為主，近期推出全球最高規120吋8K電視國際矚目，群創與品牌廠與供應鏈，共同營造超高清世代的重要策略。

「5G+8K生態系，不只是硬體與軟體整合的視覺享受。」楊柱祥說，未來的智能生活比想像得更精彩，比如，群創100%投資的睿生光電未來將以8K X光醫療感測器，協助醫師進行遠距離精準醫療、並且以8K顯示器跨足中高階面板扇型封裝，搶攻5G智能手機大商機，還有自駕車與5G液晶天線等創新應用。