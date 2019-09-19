林智堅做東牽線 台荷高科技公司齊聚一堂產業交流

2019-09-19 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



新竹市長林智堅繼五月邀請荷蘭代表紀維德、恩荷芬市長尤瑞瑪、荷蘭新創企業與竹科大廠會面後，今天再邀集荷蘭與歐洲多家半導體企業、竹科園區廠商於辛志平故居會面，為雙方產業再牽線；林智堅說，他將化身投資宣傳大使，為聯電、旺宏、力積電等竹科大廠牽線，深化台灣、荷蘭與歐洲的經貿往來，促進實質合作關係的長遠發展。

這場會面，地點選在即將整修完成的辛志平校長故居，林智堅說，希望藉由竹市充滿文化底蘊的歷史古蹟，讓第一次到訪的歐洲科技公司代表有截然不同的感受。另外，市府也準備米粉、紅糟肉圓、石家魚丸湯等具在地特色的美食，搭配時下最夯的珍珠奶茶，給外賓品嘗，席間也由文化局長黃竫蕙介紹辛志平校長故居的歷史淵源，產發處長吳甲天則介紹竹市好物禮盒及米粉製造過程。

林智堅說，竹市是台灣重要的半導體重鎮之一，因有科學園區，讓竹市得以蓬勃發展，市府將與竹科管理局一同擔任產業間的橋樑，希望荷蘭、歐洲各國攜手投資，參與竹科X產業園區，共同帶動竹市產業再升級；這次參加荷蘭代表處邀請來自荷蘭、法國、比利時共7家廠商代表與會，竹科大廠聯電、力積電、世界先進、旺宏電子、聯穎光電等皆共襄盛舉，多方互動熱絡，共同促進投資與經貿往來機會。

荷蘭駐台代表紀維德指出，荷蘭與竹市關係密切，希望可以持續介紹優秀的歐洲廠商一起到台灣與竹市投資。竹科管理局副局長許增如說，竹科是全球重要高科技產業聚落，更是台灣的科技產業引擎，帶動新竹地區經濟繁榮，感謝林智堅在城市創新部分帶給園區產業源源不斷的泉源。