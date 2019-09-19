聯發科5G以國際視野運行全世界 併購對象不限於5G產業

2019-09-19 12:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



聯發科（2454）位於竹科無線通訊研發大樓啟用，首次將機密5G研發中心對外公開，董事長蔡明介指出，創新驅動及以人為本是聯發科重要核心價值，5G時代到來，聯發科除了做好手機晶片，5G帶動其他產業崛起，聯發科將建立好生態系統佈局，以國際視野、運行全世界；此外，未來也將透過併購方式讓聯發科持續成長，對象不侷限5G產業，目前天天都有看Case。

聯發科新大樓落成啟用，看得出蔡明介心情特好，請媒體朋友吃湯圓慶祝新居落成。

蔡明介表示，過去20年IC設計在半導體產業扮演重要角色，聯發科創業22年以來，從早期光碟機到手機，對IC設計來講，創新是最重要，而5G晶片是聯發科過去從2G到4G累計豐富經驗，數千個研發人員來自世界各地，聯發科是以台灣為研發中心。

5G是未來重要發展，會是聯發科核心所在，創新驅動是聯發科重要核心價值，他舉出當初光碟機驅動晶片，原本不是聯發科領域，但聯發科憑藉創新驅動力，最後克服困難，因此，創新驅動是聯發科成長重要一環。他特別秀出聯發科5G系統單晶片，代表在5G技術領先重要發展里程碑。

另一個價值觀是以人為本，讓員工發揮最大潛能，隨著過去發展路徑，感謝過去台灣過去IT產業高速發展，帶動科技人才培育，聯發科也能找到好的人才，不過，目前要在台灣找到足夠人才也不容易，過去透過購併方式，獲得新的人力資源，過去併購企業沒有裁員，人才都留下來了。