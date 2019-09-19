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技嘉衝伺服器 第二波AMD EPYC產品問市

2019-09-19 10:10經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

技嘉董事長葉培城。 圖／離合報系資料照片
技嘉董事長葉培城。 圖／離合報系資料照片
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板卡大廠技嘉（2376）宣布，發表第二波搭載AMD EPYC 處理器伺服器產品，此次共計推出6款單路伺服器。此6款新品延續首波上市的17款伺服器，基於第二代AMD EPYC 7002系列處理器的優勢而打造設計，每一款皆擁有獨特的配置和功能特色，提供用戶豐富多元的選擇組合，以因應數據中心或是邊緣運算等密集型工作負載應用需求。

AMD執行長蘇姿豐強調，自從AMD於2017年推出第一代EPYC™處理器（代號Naples）以來，技嘉一直是我們的策略合作夥伴以及AMD EPYC伺服器領導廠商」。

延續上一代產品的開發經驗，技嘉豐富的技術涵養與研發實力也再次展現於第二代AMD EPYC 7002系列伺服器產品上，從其搭載第二代AMD EPYC 7742處理器的單路伺服器R272-Z30和雙路伺服器R282-Z90紛紛打破Spec.org （國際性標準性能評試機構）中11項性能基準測試成績即可見微知著。

技嘉指出，這些記錄不僅領先搭載其他處理器的伺服器產品，也超越其他伺服器廠牌採用相同的第二代AMD EPYC 7002系列處理器產品。由此可見，技嘉科技致力於追求系統及效能調校最佳化的同時，亦展現出第二代AMD EPYC 處理器的強悍運算效能。

第二波六款單路伺服器產品是基於AMD「毫不妥協的單路伺服器」前提下而推出—其單顆AMD EPYC 7002系列處理器展現出不亞於雙顆處理器的性能表現，使單路AMD EPYC 伺服器不同於上一代單路伺服器效能往往受限於I/O或記憶體頻寬與傳輸速率。

此毫不妥協的優異性能，讓用戶同時享有提升伺服器利用率和降低總體擁有成本的整合性優勢之餘，亦可協助用戶降低軟體授權費用的支出，譬如以VMware授權費用來說，只需支付單顆實體處理器授權費用。

AMD處理器

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