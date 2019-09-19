打破美、日壟斷 大陸宣布成功研發8.5代液晶玻璃基板

2019-09-19 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



人民日報報導，大陸已打破美國康寧、日本旭硝子等少數國外企業壟斷，首片自主研發的8.5代TFT-LCD玻璃基板已於18日下午在安徽蚌埠正式下線，未來可望實現工業化生產。中國也將成為繼美日之後，全球第三個掌握高世代TFT-LCD玻璃基板生產技術的國家。

TFT-LCD玻璃基板是液晶顯示面板的核心部件，是電子資訊顯示產業的關鍵戰略材料，其生產控制精度與半導體行業相當，代表著目前全球現代玻璃規模化製造領域的最高水準。

人民日報表示，近年來，中國光電顯示產業發展迅速，以京東方、華星光電、惠科集團、中電熊貓為代表的液晶面板生產商已投資多條8.5代TFT-LCD面板生產線，中國已成為全球最大的信息顯示產業基地，年需8.5代及以上TFT-LCD玻璃基板3.8億平方公尺。

報導稱，目前大陸大尺寸液晶顯示所需的8.5代TFT-LCD玻璃基板核心技術完全被美國康寧、日本旭硝子等少數幾家國外企業所控制，玻璃基板成為嚴重制約中國顯示產業發展的「卡脖子」（瓶頸）問題。一旦國外公司對中國停止供貨，中國投入人民幣近兆元的液晶顯示面板產業就將面臨嚴峻風險。

為此，大陸科技部啟動了國家重點研發計畫「重點基礎材料技術提升與產業化」重點專項—「高世代電子玻璃基板和蓋板核心技術開發及產業化示範」項目，以提升中國電子玻璃在國際市場的主動權與話語權。

項目主要負責單位—中國建材集團蚌埠玻璃工業設計研究院經過三年多研發，已取得階段性重大成果。今年6月18日中國首條8.5代TFT-LCD玻璃基板生產線成功點火，8月26日生產線順利引板，進入試生產階段，9月18日正式下線。

人民日報指出，產品下線後，項目團隊將持續開展良率與產能提升和產品認證等工作，待產品批量投放市場後，將滿足大陸國內主流面板廠商的需求，打破國外技術封鎖，開創8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板國產化的先河。