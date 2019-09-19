拯救缺工 科學園區拍形象片熱舞吸引年輕人

2019-09-19 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



台灣三大科學園區今年上半年創造12兆元營業額，是科技業發展重鎮。但主計處107年統計，三園區缺工總數高達6536人，竹科缺工數最高，其次為中科。為吸引多年輕人投入，新竹科學園區結合中科、南科規畫一系列影片，描述科學園區的工作並不爆肝。中科則在今年暑假首辦大學生參訪，邀全台26校大學生參觀廠房，一覽園區工程師的工作樣貌。

竹科上月底在官方YouTube頻道公開最新的科學園區形象影片「科學園舞曲」，安排年輕人穿無塵衣製作晶片、操控無人機、機器手臂，並結合時下流行的熱舞元素，試把廠內常見的工作變新潮。這部3分鐘短片也拍攝年輕人在竹科的「靜心湖」晨跑、下班後和同事聚餐、打球、安心接送小孩等畫面，描述園區生活也很人性化。

新竹科學園區管理局局長王永壯說，園區內有廠商反映招不到年輕人，三個科學園區今年初決定拍這部形象影片，翻轉外界對科學園區工作的負面印象。目前已在規畫下一系列影片，要邀請資深的科學園區員工現身說法，說明投入園區是不後悔的職涯選擇。

中部、南部科學園區另以不同做法吸引年輕族群投入。中科今年暑假首度舉辦「遇見中科薪未來」一日體驗營，邀台清交成等26校約百名大學生參觀廠房。主辦該活動的投資組產學研發科表示，能實際見到廠房，是學生參與誘因，希望這次活動讓他們認識園區工作實況。