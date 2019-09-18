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林百里：AI讓做電腦的公司翻身了

2019-09-18 22:12經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

台北國際半導體展科技智庫領袖高峰會，與談人包括廣達董事長林百里。記者曾吉松／攝影
台北國際半導體展科技智庫領袖高峰會，與談人包括廣達董事長林百里。記者曾吉松／攝影
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廣達董事長林百里今（18）日表示，人工智慧（AI）讓做盒子（電腦）的公司翻身了，因為做AI解決方案，可以讓價值提升，這使得廣達的工廠，愈來愈有價值，廣達由電腦起家，轉型至雲端，2016年起再轉型進入AI，未來會非常有前途，同時，2019下半年廣達的展望「非常好」。

2019 SEMICON台灣國際半導體展今天開幕，林百里應邀以「與AI共舞」為題發表演講，並在會後與經濟部長沈榮津等人座談。

林百里說，廣達等了30年，現在才有部長來關心，這是做盒子（電腦）的辛苦，不像台積電一年可以賺到幾千億元，部長常去台積電關心，不過，現在有了AI，「我有機會了」，因為做AI解決方案的價值，比做電腦大。

他說，台積電做晶片，廣達做電腦，但是AI的伺服器愈來愈難做，因為中央處理器達64核心，繪圖晶片處理器高達3,000核心，使用的電力高達5,000瓦，這導致伺服器非常熱，還要做水冷，非常難做，這也使得廣達的工廠愈來愈有價值。

林百里謙虛的表示，當年他在台大電機系讀書，A段班同學都去做半導體晶片，B段班，書讀不好的人，才去做盒子（電腦），不過，現在有了AI，讓做電腦的人有翻身的時候。

至於廣達的獲利是會否因為切入AI，可以翻倍甚至是三倍成長? 林百里說，「天機不可洩露」。

他指出，AI不僅可以提升公司的價值，也可以提升國家的GDP，預估2035年，AI對各國的GDP貢獻度將超過0.8%以上，台灣2035年的GDP將達1.9%，但若是納入AI貢獻之後，GDP可達3.6%。

林百里也說，廣達發展的三階段，一開始是做電腦與伺服器，後來轉型做雲端運算系統，2016年開始切入解決方案，做AI的工具，廣達業績未來要能持續成長，必須依賴AI這類，以資訊與知識為主的產品。他強調，廣達的展望會非常好。

廣達林百里台積電

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