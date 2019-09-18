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半導體界未來關鍵字 日月光吳田玉：異質整合

2019-09-18 21:31經濟日報 記者黃靖文╱即時報導

日月光投控執行長吳田玉今(18)日出席國際半導體展，強調未來商機在於真正的「異質整合」，也就是與醫學、運輸等其他領域結合，讓半導體發揮槓作用，發揮10倍以上成長動能。

半導體吳田玉日月光

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