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華映董事會決議 聲請宣告破產

2019-09-18 21:24經濟日報 記者張義宮╱即時報導

華映綜合持股約40%的大同今（18日）晚重訊表示，華映資產不足抵償負債，且眾多債權人競相聲請法院強制執行華映土地、建物、設備等各項資產，華映已無法繼續生產、營運；華映董事會於9月18日依公司法第211條規定決議聲請法院宣告破產，以使員工及各債權人能依法律規定公平受償。

華映大同

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