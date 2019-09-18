華映董事會決議 聲請宣告破產

2019-09-18 21:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



對華映綜合持股約40%的大同今（18日）晚重訊表示，華映資產不足抵償負債，且眾多債權人競相聲請法院強制執行華映土地、建物、設備等各項資產，華映已無法繼續生產、營運；華映董事會於9月18日依公司法第211條規定決議聲請法院宣告破產，以使員工及各債權人能依法律規定公平受償。