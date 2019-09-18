友達連14年募老實聰明獎學金 助弱勢孩童圓夢

2019-09-18 18:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



友達（2409）連續14年號召同仁將愛心化為實際力量，募集老實聰明獎學金嘉惠弱勢學童，今年以「前進夢想，乘風飛翔」為主題，募款金額逾830萬元，獲超過2,000位同仁熱情響應。過去14年來，友達所捐助的獎學金共累計1億3,000萬元，點亮3萬多名弱勢學童希望之光，透過獎學金的挹注得以安心向學，馭風往夢想前進。

友達董事長暨執行長彭双浪表示，老實聰明獎學金是由友達同仁自願提撥薪資而成立，迄今已邁入第14年，所募得的款項透過友達環境文化保護基金會，幫助品格良好之清寒優秀學子努力向上。

除了提供學童經濟層面的支持，彭双浪指出，友達更進一步發揮光電專業，三年前起與國立自然科學博物館和遠哲科學教育基金會合作，為國中學生打造一日營隊「達達魔法科學營」，至今共幫助近2,000名學生開拓對科學探索的視野，期盼拋磚引玉喚起更多的愛心，幫助孩子們翻轉未來、擁有實踐夢想的力量。

「達達魔法科學營」今年上半年已舉辦五梯次、共有近300名學生參加，教導學生學以致用。其中大明高中國中部楊同學興奮地說，在學校上課只有教原理，並沒有實際操作，這次透過做實驗的過程，可以把自己平常所學用在實作上，真的非常有趣。