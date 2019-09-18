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資策會點出未來十年十大創新趨勢 大幅改變生活樣貌

2019-09-18 17:05經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

資策會產業情報研究所（MIC）今（18）日表示，觀測未來趨勢，針對未來10年提出關鍵10大數位創新趨勢，其關鍵影響將重塑及定義未來企業經營樣貌，同時改變未來人類消費生活型態，衍生更多的科技與商業模式創新。

產業顧問王義智指出，此10大趨勢將全面衝擊與影響台灣傳統製造業、高科技製造業、金融服務業、流通業、媒體、娛樂業等領域，在迎接這波數位轉型挑戰時，台灣企業應思考如何延伸自身核心優勢，同時對準未來這10大數位創新趨勢，注意任何可能衍生的商機。

1.  AI民主化促成產業應用（Democratizing AI）：開發工具、平台、API及運算等取得成本大幅降低之下，AI將不是國際大廠的專利，每家企業都可以簡單的開發與運用AI，將增強廠商願意導入AI的意願，促成良善循環。

2. 協作機器人創造製造新樣態（CoRobot Work with You）：人口老化、人力短缺已成為不可逆的趨勢，製造場域開始大量使用自動化設備來提升產量，但隨著小量多樣需求的製造趨勢演變，大量製造方式被打破，彈性或客製化生產原則愈來愈需要，工廠將逐漸導入協作機器人與產線人員共同協作。

3. OT場域成為新資安戰場（Need Secure Everything ＆ Everywhere）：數位化轉型浪潮來襲，產業開始在不同應用場域運用新興科技，因此造成OT（Operational Technology）資安維護壓力增加，逐漸醞釀出新一波資安商機，帶動虛擬與實體的資安需求。

4. 萬物皆客製（Customize Everything）：隨著AI、物聯網、5G等新興技術逐漸融入智慧家庭、零售科技與自駕車，消費者生活習慣、消費數據皆會被儲存與分析，用來打造專屬於每個人的客製化生活。這帶來的影響，將是所有數據皆可用，而業者將形成不同數據陣營，若無法加入將可能面臨被邊緣化，除此也帶來更多的個資議題探討。

5. 感官互動（Sensory Interaction）：感知科技發展得以突破，可針對視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、腦波/情緒、語言、生理、動作等面向，進行感知與互動，未來可應用於人類甚至寵物，勢必將伴隨更高規格的傳輸技術與運算能力需求，與更多的智慧互動內容需求。

6. 黃金地段不再（Location Not So Critical）：過去商圈多基於交通便利或商家聚落原則，隨著各領域多元平台經濟興起，媒合供需平台將改變實體店面樣貌，未來隨著VR/AR與無人車發展，空間將隨客而定，因講究體驗所以大坪數需求依舊存在，但整體上，由於多數服務可透過平台媒合，實體空間需求將減少。

7. 無所不在的金融服務（From Bank to Banking）：消費者需要更多元、更客製化、更容易取得的金融服務，衍生眾多金融科技創新應用，包含支付、保險、網路銀行、借貸、募資、投資理財等，傳統以人或實體分行為主的通路將轉變為透過網路平台，而未來金融商品模式將依照使用需求、使用時間、使用目的來客製化產品。

8. 自動與自主化的生活（Automatic & Autonomous Life）：智慧科技將更進一步滲透消費者生活，達到自動化與自主化，除了透過人機協作，甚至達到完全由機器代勞，生活便利的同時也會有部分勞力面臨被取代。

9. 孤單但不孤獨（Alone Yet Not Alone）：與老共存、如何健康終老成為全民關注議題，科技發展使保健與醫療資源取得門檻降低，而各式陪伴機器人朝向普及，如何將IoT、AI、Robot等技術融合在醫療照護服務已刻不容緩。

10. 真偽難辨的未來（Blurred line between Fact & Fiction）：AI讓每個人都能輕易篡改影音，技術門檻將愈容易取得，深度造假（Deep Fakes）如同假新聞般扭曲資訊，當影像與聲音都可造假，民眾將難以辨識。

未來虛假媒體內容往往比真實的散佈更快，如何協助使用者正確判斷將成為新興商機。

資安機器人製造業

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